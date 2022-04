Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Generalversammlung



Zürich, 13. April 2022 - Die Aktionärinnen und Aktionäre von Swiss Re genehmigten an der heutigen Generalversammlung alle Anträge des Verwaltungsrates. Dies beinhaltet die Auszahlung einer ordentlichen Dividende von 5.90 CHF je Aktie, sowie die Wiederwahl von Sergio P. Ermotti als Präsident des Verwaltungsrates und die Wiederwahl aller anderen vorgeschlagenen Mitglieder des Verwaltungsrates. Sergio P. Ermotti Präsident des Verwaltungsrates von Swiss Re: «Als ich vor einem Jahr mein Amt antrat, habe ich betont, dass Swiss Re ihre Widerstandsfähigkeit stärken muss, um die Erwartungen von Investoren, Kunden und Mitarbeitenden zu erfüllen. Dies hatte im vergangenen Jahr oberste Priorität. Wir haben uns darauf konzentriert, in unserem Rückversicherungsgeschäft ein qualitativ hochwertiges Portefeuille und hohe Margen zu erzielen, den Turnaround von Corporate Solutions erfolgreich abzuschliessen, und das Wachstum bei iptiQ fortzusetzen. Wir haben auf unserem Weg zur langfristigen Stärkung der Ertragskraft von Swiss Re wichtige Zwischenziele erreicht, und ich bin überzeugt, dass wir unsere Performance in Zukunft noch weiter verbessern können.» Auszahlung der Dividende Mit einer Mehrheit von 99,1% der abgegebenen Stimmen genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre den Antrag des Verwaltungsrates, eine ordentliche Dividende von 5.90 CHF je Aktie für das Geschäftsjahr 2021 auszuzahlen. Die Ausschüttung lag auf dem Niveau des vorangehenden Jahres und spiegelt die sehr starke Kapitalausstattung sowie die Kapitalmanagementprioritäten von Swiss Re wider. Die Dividende von 5.90 CHF je Aktie wird ab dem 21. April 2022 aus freiwilligen Gewinnreserven ausbezahlt. Die Aktien von Swiss Re werden ab dem 19. April 2022 ex-Dividende gehandelt. Wahlen in den Verwaltungsrat Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten der Wiederwahl von Sergio P. Ermotti als Präsident des Verwaltungsrates sowie der Wiederwahl aller anderen vorgeschlagenen Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr zu. Darüber hinaus stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre der Wahl von Deanna Ong als neues Mitglied des Vergütungsausschusses zu und bestätigten alle anderen vorgeschlagenen Mitglieder für die Amtsdauer von einem Jahr. Ausserdem wurde Renato Fassbind an der konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrates erneut zum Vizepräsident und zum Lead Independent Director ernannt. Entsprechend der neuen Amtszeitbeschränkung von 12 Jahren stellte sich Raymond K.F. Ch'ien nicht zur Wiederwahl und trat als Mitglied des Verwaltungsrates zurück. Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung genehmigt Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten mit 86,4% der abgegebenen Stimmen den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der Generalversammlung 2023. Zudem genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre mit 88,7% der abgegebenen Stimmen den Gesamtbetrag der variablen kurzfristigen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das vorangegangene Geschäftsjahr (2021). Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten mit 87,8% der abgegebenen Stimmen auch den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung und der variablen langfristigen Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das kommende Geschäftsjahr (2023). Die Aktionärinnen und Aktionäre nahmen den Vergütungsbericht 2021 in einer Konsultativabstimmung mit 91,1% der abgegebenen Stimmen an. Zusätzliche Abstimmungsergebnisse und weitere Informationen Weitere Anträge des Verwaltungsrates, die von der heutigen Generalversammlung genehmigt wurden, umfassten unter anderem Folgendes: Den Geschäftsbericht (inklusive Lagebericht) und die Jahres- und Konzernrechnung für das Finanzjahr 2021

Die Entlastung aller Mitglieder des Verwaltungsrates für das vergangene Geschäftsjahr

Die Einführung einer Amtszeitbeschränkung von 12 Jahren für alle bestehenden und neuen Verwaltungsratsmitglieder Darüber hinaus hat sich der Verwaltungsrat formell verpflichtet, den Frauenanteil im Verwaltungsrat bis zur Generalversammlung 2023 auf mindestens 30% zu erhöhen. Dies steht im Einklang mit den Bemühungen von Swiss Re um Diversität, Gleichstellung und Inklusion, wobei besonderer Wert auf die Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen gelegt wird. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse und das Protokoll der Generalver-sammlung sind auf der Website von Swiss Re verfügbar. Eine Aufzeichnung der virtuellen Informationsveranstaltung für Aktionärinnen und Aktionäre, die heute um 10.00 Uhr (MESZ) stattgefunden hat, sowie die Reden des Präsidenten des Verwaltungsrates und des Group Chief Executive Officer stehen auf der Website zur Verfügung. Für weitere Fragen, bitte kontakten Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oderMedia_Relations@Swissre.com.

