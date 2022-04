Frankfurt (www.fondscheck.de) - Viele Asset Manager analysieren für ihre Portfolios die fundamentalen Daten der Unternehmen, in die sie investieren wollen, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Einen ganz anderen Weg gehe der Fondsmanager Kevin Parker mit seiner in New York City beheimateten Fondsboutique Sustainable Insight Capital Management (SICM): Das Fondsmanagement durchleuchte die Analysen von über 10.000 Analysten. Wie genau er hierbei einen Mehrwert für das Portfolio erziele, erkläre Parker, der früher Head of Asset Management bei der Deutschen Bank gewesen sei, im Gespräch mit Tim Habicht, Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter der Nachrichten-Plattform Fundview. Aus dem Homeoffice auf seiner Farm, nördlich von New York City, spreche der Fondsmanager darüber, wie er besonders treffsichere Analysten selektiere, welche Rolle ESG-Kriterien für seine Strategie und seine Fondsboutique spielen würden und wie er den effizienten Index S&P 500 schlagen wolle. ...

