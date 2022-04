Klaus-Michael Kühne wird zum neuen Grossaktionär der Lufthansa. Der erfolgreiche Milliardär und Logistik-Experte hat ein Auge auf die Lufthansa Cargo geworfen.Im März war schon bekannt geworden, dass Klaus-Michael Kühne mit einer ersten Position bei der Lufthansa (DE0008232125) eingestiegen war. In der ersten Pflichtmitteilung war von einem Anteil am Grundkapital von mehr als 4 % die Rede. Das lag seinerzeit weit unter dem Niveau, das Heinz Hermann Thiele im Jahr 2020 bei der Lufthansa aufgebaut hatte. In der Spitze hielt Thiele 15,52 % der Stimmrechte der ...

