Europäische Aktienmärkte handeln schwächer DE30 testet erneut die Unterstützung bei 14.050 Punkten Deutsche Telekom erhöht Anteil an T-mobile US auf 48,4% Die europäischen Aktienindizes notieren heute schwächer. Angesichts der Aussicht auf straffere geldpolitische Bedingungen, kriegsbedingte Unsicherheiten und eine schwächelnde chinesische Wirtschaft entwickeln sich die Aktienmärkte weiterhin unterdurchschnittlich. Der deutsche Leitindex (DE30) ist mit einem Minus von 0,6% aktuell einer der größten Nachzügler in Europa. Der polnische WIG20 (W20) ist der einzige europäische Blue-Chip-Index, der sich über Wasser halten kann. Die Entscheidung der BoC im Laufe des Tages (16:00 Uhr) dürfte keinen großen Einfluss auf die Aktienmärkte haben. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demo-Konto ...

