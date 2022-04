Mainz (ots) -Samstag, 23. April 2022, 23.40 UhrDeutsche Free-TV-PremiereAus Liebe zu einem fast Unbekannten kehrt Márta aus den USA nach Ungarn zurück. Als \u200esie sich in Budapest begegnen, gibt der Mann vor, sie nicht zu kennen. 3sat zeigt "Márta sucht János" (Spielfilm, Ungarn 2020) von Lili Horvát\u202fals deutsche Free-TV-Premiere am Samstag, 23. April 2022, um 23.40 Uhr im Rahmen der Medienpartnerschaft mit dem Festival des mittel- und osteuropäischen Films "goEast" (Dienstag, 19., bis Montag, 25. April 2022).\u200e Die Hauptrollen in diesem stillen Psychothriller über \u200eBesessenheit und die Abgründe des \u200eBegehrens spielen Natasa Stork und Viktor Bodó. Der Film ist nach Ausstrahlung 30 Tage lang in der 3sat-Mediathek abrufbar.Die 40-jährige Ungarin Márta hat ihr Heimatland vor vielen Jahren verlassen \u200eund lebt nun in den USA, wo sie als Neurochirurgin arbeitet. Bei einem Kongress \u200emacht sie die Bekanntschaft von János. Auch er ist Neurochirurg und Ungar. Für \u200eMárta ist klar: Das ist der Mann ihres Lebens. Einige Monate später lässt sie ihre Karriere sausen und kehrt \u200enach Ungarn zurück. Aber in Budapest taucht János am verabredeten Ort zur verabredeten Zeit nicht auf. Irritiert \u200eund enttäuscht macht Márta sich auf die Suche nach ihm, doch als sie ihn findet und \u200eanspricht, behauptet er, sie noch nie gesehen zu haben. Márta fliegt nicht \u200ein die USA zurück, sondern bleibt in Budapest, um diesem Mann nahe zu sein. \u200eIhr ehemaliger Professor versteht Mártas Rückkehr bei all ihren \u200eberuflichen Fähigkeiten nicht, stellt sie aber im städtischen Krankenhaus ein, wo auch \u200eJános arbeitet. Der bleibt weiter auf Distanz. Hat Márta sich alles nur eingebildet?"Márta sucht János" ist Lili Horváts zweiter \u200eSpielfilm und entstand nach ihrem eigenen Drehbuch. Der Film feierte 2020 auf dem \u200eFilmfestival von Venedig in der Reihe "Giornate degli Autori" seine Premiere und war \u200ein der Kategorie "Bester internationaler Film" die ungarische Einreichung für den \u200eOscar 2021.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/martasuchtjanos3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5196299