Hamburg (ots) -Die Hamburger Markthalle ist ab dem 13. April wieder für Veranstaltungen geöffnet. Am 13. März 2020 fand das letzte Konzert unter Normalbedingungen statt.Seit November 2020 wurde die Markthalle als Tagesaufenthaltsstätte für Obdachlose im Rahmen des Hamburger Winternotprogramms genutzt. Das ursprünglich bis März 2021 von der Sozialbehörde geplante durchgängige Programm wurde schrittweise verlängert und endet in diesem Jahr nach 15 Monaten im März.Statement Mike Keller, Geschäftsführer der Markthalle:"Wir möchten uns ganz ausdrücklich für die Unterstützung in dieser schwierigen Zeit durch die Sozialbehörde, Kulturbehörde, Baubehörde, Fördern und Wohnen, der Sprinkenhof AG, allen Geschäftspartnern und Veranstaltern, unserem Gesellschafter sowie dem Team der Markthalle bedanken. Wir sind sehr dankbar, dass es die Markthalle als Veranstaltungsort noch gibt und freuen uns wahnsinnig, dass es nun wieder losgeht."Zugleich konnte die Markthalle weitere Schritte in Richtung Nachhaltigkeit gehen.Nach der Ökoprofit-Zertifizierung 2017 hat die Markthalle im letzten Jahr erfolgreich das Nachhaltigkeitszertifikat der Gemeinwohlökonomie erhalten und damit einen weiteren Schritt Richtung Gemeinwohlorientierung vorgenommen.Darüber hinaus ist die Markthalle von Climate Partner klimaneutral zertifiziert worden, um aktiv zum Klimaschutz beizutragen.Bevorstehende Highlights sind u.a. die Konzerte von Max Giesinger (20.5.), Tom Gregory (4.6.), Enter Shikari (25.7.) und Archive (17.10.).Ausschreibungen für offene Stellen ab sofort sind direkt auf der Webseite der Markthalle zu finden (www.markthalle-hamburg.de).