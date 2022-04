DJ AUKTION/Bundesanleihe knapp überzeichnet

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch eine 10-jährige Bundesanleihe im Auktionsverfahren aufgestockt. Dabei wurden Schuldtitel im Umfang von 3,274 Milliarden Euro am Markt untergebracht. Papiere im Volumen von 725 Millionen Euro wurden zum Zwecke der späteren Marktpflege in den Eigenbestand des Bundes überführt, so dass sich das anvisierte Emissionsvolumen von 4 Milliarden Euro einstellte.

Insgesamt lag der Umfang der Gebote nur knapp über dem Platzierungsvolumen. Zu der Transaktion wurden folgende Details bekannt; Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Versteigerung gleicher Papiere am 16. März:

=== Emission 0%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. Februar 2032 Volumen 4 Mrd EUR Bietungsvolumen 4,121 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,274 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,3 (1,3) Durchschnittsrend. 0,83% (0,38%) Durchschnittskurs 92,21 (96,28) Mindestkurs 92,20 (96,28) Wertstellung 19. April 2022 ===

