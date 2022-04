Luxemburg, 13. April 2022 - In den osteuropäischen Märkten ist die Unsicherheit angesichts des Krieges in der Nachbarschaft deutlich größer als in Deutschland. "Wir sehen vor allem in Polen, Tschechien und der Slowakei den Wunsch, Anlagen in sichere Häfen wie Luxemburg zu transferieren", sagt Andreas Pál, Senior Vice President & Head of Sales bei Moventum S.C.A. Während die Kriegshandlungen bei deutschen und mitteleuropäischen Kunden nicht zu nennenswerten Umschichtungen führen, kommt es von Anlegern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...