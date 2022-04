Berlin - Die berüchtigte russische Söldnertruppe "Wagner" kämpft nach Erkenntnissen der Bundeswehr in der belagerten ukrainischen Stadt Mariupol. Das zeigt ein vertraulicher Lagebericht, über den das Portal "Business Insider" berichtet.



Nach derzeitigen ukrainischen Schätzungen wurden in Mariupol durch russische Bombardements bereits 10.000 Zivilisten getötet. Im Bericht heißt es zur Lage in der Stadt, Truppen aus Tschetschenien seien dabei, die vollständige Einnahme der Stadt voranzubringen. In roter Schrift ist zusätzlich vermerkt: "Anwesenheit PMC Wagner" bestätigt. PMC steht dabei für "Private Military Contractor", der englische Fachbegriff für Söldner.



Der Bericht ist auf den 7. April datiert, es ist also möglich, dass sich die Lage auf dem Schlachtfeld seither geändert hat.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de