Der EuroStoxx 50 sank nach zwischenzeitlichen Stabilisierungsversuchen am späten Vormittag um 0,67 Prozent auf 3805,65 Punkte.Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch nachgegeben. Der EuroStoxx 50 sank nach zwischenzeitlichen Stabilisierungsversuchen am späten Vormittag um 0,67 Prozent auf 3805,65 Punkte. Der französische Cac 40 entwickelte sich mit 0,45 Prozent auf 6507,76 Punkte ähnlich. Sein britisches Pendant FTSE 100 profitierten dagegen einmal mehr von der Stärke der Rohstoff- und Ölwerte.

Den vollständigen Artikel lesen ...