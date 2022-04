Mit überraschend starken Zahlen hat der Luxuskonzern LVMH am Dienstag auf ganzer Linie überzeugt. Weder der Ukraine-Krieg noch die verschärften Corona-Maßnahmen in China konnten dem Umsatzwachstum etwas anhaben. Am Mittwoch kommt die Aktie zwar noch nicht in Fahrt, doch das sollte sich bald ändern.Vor allem im Bereich Mode und Lederwaren mit Marken wie Dior oder Louis Vuitton lief es bei LVMH zuletzt gut. Die Analysten haben nach den starken Zahlen bereits auf breiter Front ihre Ziele angehoben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...