Hong Kong (ots) -Die Crater Cam vereint 1080p HD-Qualität, IR-Nachtsicht, KI-Tracking und Pan-Tilt-Steuerung in einem. Crater wird einschlagen und den Verbrauchermarkt für Überwachungssysteme nachhaltig prägen.ANNKE Innovations, ein führender Anbieter im Bereich Heimsicherheit, stellt heute die neueste Wireless Kamera mit den dazugehörigen Cloud-Plänen vor. Mit einer Deckenhalterung oder einer hohen, flachen Ebene kann die ANNKE Crater Cam Menschen und Bewegungen erkennen, ganz ohne toten Winkel. Die eingebaute 58 dB Alarmsirene kann Einbrecher manuell, intelligent zu festgelegten Zeiträumen oder durch KI ausgelöste Ereignisse abschrecken. Die Installation ist kinderleicht und in wenigen Minuten abgeschlossen - laden Sie einfach die ANNKE Smart App herunter und folgen Sie den Anweisungen.Nach der Installation können Nutzer mit ihrem Smartphone auf 1080p Videos, intelligente IR-Nachtsicht, Datenschutzmodus und Pan-Tilt-Steuerung zugreifen. Und sie erhalten Sofort-Benachrichtigungen, damit genug Zeit bleibt, um im Ernstfall die nötigen Gegenmaßnahmen zu ergreifen - sei es, um die eingebaute Alarmsirene oder die Sprachfunktion zu aktivieren. Flexible Speicheroptionen ermöglichen 20 Tage kontinuierliche Aufzeichnungen oder durch Bewegungen ausgelöste Videos. Diese können auf einer lokalen 128 GB TF-Karte oder vollständig in der Cloud gespeichert werden. Alle durch Bewegungen ausgelösten Aufzeichnungen in der Cloud werden mit E2EE- und TLS-Protokollen verschlüsselt und in Übereinstimmung mit dem kalifornischen CCPA- und dem europäischen DSGVO-Gesetz gespeichert, sodass nur Sie und gemeinsame Konten Zugriff auf Ihre Aufzeichnungen haben. Für jede Kamera kostet der ANNKE Basis-Plan 2,29 EUR pro Monat für Videoverläufe von 7 Tagen. Der Premium-Plan kostet 6,39 EUR pro Monat für einen 30-tägigen Verlauf. Benutzer können jedoch auch ohne Abonnements die vollen Vorteile von KI-Tracking, gespeicherten Videoaufzeichnungen und Push-Benachrichtigungen dieser preisgünstigen Kamera genießen."Die Crater Cam schafft Sicherheit und bereichert jede Familie, sodass sich unsere Kunden endlich sorgenfrei auf die wichtigen Dinge des Lebens konzentrieren können", so Asher Wang, Senior Product Manager bei ANNKE. "Deshalb haben wir eine gute Videoqualität, intelligente Funktionen und Datensicherheit in eine kleine Kamera zum Preis von nur 19,99 EUR gepackt."Durch Verschlüsselungen auf Bankebene ist die Kamera nicht nur als Innenkamera, sondern auch als Babyphone und Sicherheitskamera für die Großeltern geeignet, um jederzeit und überall in Kontakt zu bleiben. ANNKE Innovation wird sich auch weiterhin dafür einsetzen, erschwingliche Sicherheitslösungen herzustellen, die Menschen miteinander verbinden und für die nötige Sicherheit sorgen.Zu den wichtigsten Merkmalen der kleinen aber leistungsstarken ANNKE Crater Cam zählen:- 1080p HD-Qualität: Kristallklare Videos im Innenbereich mit 2 MP Auflösung und 3D DNR, BLC und AWB bei dunkler und heller Umgebung.- Intelligente IR-Nachtsicht: 6 Infrarotlichter leuchten bis zu einer Entfernung von 8 Metern und passen die Helligkeit automatisch für ein klares Video an.- Intelligentes KI-Tracking mit Schwenk- und Neigefunktion: KI-Tracking mit einem 355° horizontalen und 90° vertikalen Sichtbereich sorgt für eine optimale Überwachung.- Menschenerkennung: Intelligente Menschenerkennung reduziert Fehlalarme, sodass Kunden nur noch relevante Benachrichtigungen erhalten.- Eingebaute 58 dB Alarmsirene mit Auto-Funktion: Die Alarmsirene ist laut genug, um Einbrecher abzuschrecken.- Zwei-Wege-Audio: Mit der Sprachfunktion lassen sich Gäste begrüßen und Einbrecher abschrecken.- Datenschutzmodus: Die Kamera verbirgt automatisch das Objektiv, sodass die Privatsphäre der Kunden bestens geschützt ist.- Bewegungsbereiche und -benachrichtigungen: Ein Bewegungsbereich kann eingestellt werden, um die Bewegungserkennung zu präzisieren.- Einstellbare Überwachungspunkte: 6 einstellbare Bereiche können in der ANNKE Smart App für einen schnellen Zugriff gespeichert werden.- Gemeinsame Familienkonten: Die Kamera kann mit bis zu 20 Familienkonten geteilt werden.- Plattformkompatibel: Der Befehl "Alexa, zeig mir die ANNKE Kamera" ruft eine Live-Übertragung von jedem Alexa-Gerät ab.- Flexible Speicheroptionen: Speichern Sie Ihre Aufnahmen auf einer 128 GB TF-Karte oder abonnieren Sie den ANNKE Cloudplan ab 2,29 EUR pro Kamera und Monat.- Temperaturbeständig: Hält Temperaturen von -10 °C bis 50 °C stand. Für eine nahtlose Überwachung in Innenräumen und auf Terrassen.Preise und VerfügbarkeitDie Kamera kann ab sofort vorbestellt werden. Der Versand startet Anfang Juni. Preise beginnen bereits ab 19,99 EUR und beinhalten eine 7-tägige kostenlose Testversion der ANNKE Abonnement für eine Kamera und jedes neue Benutzerkonto.Hier geht's zu den Vorbestellungen: https://de.annke.com/products/craterÜber ANNKEANNKE steht für Sicherheit und hat sich zum Ziel gesetzt, die besten intelligenten Sicherheitskameras und -systeme für Haus- und Geschäftseigentümer auf der ganzen Welt anzubieten. ANNKEs umfassendes Know-how im Produktdesign und Smart-Home-Konnektivität sowie hochmoderne Funktionen liefern unvergleichliche Sicherheitslösungen für Unternehmen und Endverbraucher. ANNKE ist stets bestrebt, innovative Technologien zu entwickeln, um Kunden die unkompliziertesten und gleichzeitig besten Sicherheitsprodukte anbieten zu können.Weitere Informationen zu den vollständigen Preisen und der Verfügbarkeit der Wireless Überwachungskamera Crater Cam von ANNKE finden Sie unterhttps://de.annke.com/.Pressekontakt:Alice Wei/PR-ManagerinE-Mail: pr@annke.comOriginal-Content von: ANNKE Innovation Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151433/5196458