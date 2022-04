TIP Trailer Services, ein Portfoliounternehmen von I Squared Capital und einer der führenden Anbieter von Leasing, Vermietung, Wartung und Reparatur von Aufliegern in Europa und Kanada, hat heute eine Vereinbarung zur Übernahme des Leasing- und Wartungsgeschäfts für Auflieger von Ryder Ltd. unterzeichnet. Ryder Ltd ist ein führender Anbieter für Vermietung, Leasing, Wartung und speziellen Lieferlösungen im Nutzfahrzeugbereich im Vereinigten Königreich.

TIP wird die Bestände und Verträge der Sparte mobile Wartungsdienstleistungen von Ryder in seinen bestehenden Geschäftsbereich im Vereinigten Königreich integrieren, die Flotte um rund 3.550 weitere Auflieger erweitern und die Zahl der Werkstätten im Vereinigten Königreich auf achtzehn erhöhen, die nun auch einen Standort in Lichfield und zwei Stellflächen in Shepshed und Manchester beinhalten. Der Abschluss der Transaktion soll im Juni 2022 erfolgen.

Bob Fast, President und CEO von TIP, erläuterte die Einzelheiten der jüngsten Übernahme: "Die Übernahme des Leasing- und Wartungsgeschäfts für Auflieger von Ryder Ltd. ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf unserem Wachstumspfad. Wir erweitern damit unsere Präsenz im Vereinigten Königreich und in Irland und können unser Leistungsangebot und unsere Infrastruktur in Bereichen verbessern, in denen wir zurzeit noch Lücken haben. Mit der Übernahme stärken wir unser Leistungsangebot für die Kunden und erweitern und diversifizieren unseren Kundenstamm im Vereinigten Königreich."

David Hunt, Vice President und Managing Director, FMS Europe, Ryder Ltd., ergänzte: "Wir haben mit TIP einen tollen Partner gefunden, der für die mobilen Wartungsdienste unseres Unternehmens eine erfolgreiche Zukunft garantiert. Die Übernahme sorgt für die Fortführung des Geschäfts, wobei es keine Unterbrechung für Kunden und Geschäftspartner gibt und die Beschäftigung der 133 Mitarbeiter von Ryder UK fortgeführt wird."

"In den nächsten Monaten werden beide Unternehmen an der Integration der Flotte arbeiten, damit der Übergang für Kunden und Lieferanten reibungslos verläuft", sagte Michael Furnival, Vice President UK and Ireland Region von TIP. "Da ein großer Teil der Mitarbeiter der mobilen Wartungsdienste von Ryder Ltd. mobile Techniker sind, werden sie das Wartungs- und Reparaturgeschäft von TIP hervorragend ergänzen. Wir freuen uns, die Beschäftigten des mobilen Wartungsdienstes von Ryder UK in der TIP-Familie zu begrüßen."

Über TIP Trailer Services

TIP mit Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande, ist einer der führenden Ausrüstungsdienstleister Europas und Kanadas. Er hat sich auf das Leasing sowie die Vermietung, Wartung und Reparatur von Aufliegern und weitere Mehrwertdienstleistungen für Transport- und Logistikkunden in ganz Europa und Kanada spezialisiert. TIP betreut Kunden von mehr als 102 Standorten in 18 Ländern Europas und Kanada.

Weiter Informationen finden Sie unter: https://www.tipeurope.com

Über Ryder

Ryder System, Inc. (NYSE: R) ist ein führendes Logistik- und Transportunternehmen. Es bietet für einige der weltweit bekanntesten Marken Lösungen im Bereich Lieferkette, Spezialtransport und Flottenmanagement, darunter Full-Service-Leasing, Vermietung und Wartung, Gebrauchtwagenverkauf, Berufskraftfahrer, Transportdienstleistungen, Frachtvermittlung, Lager- und Vertriebslösungen, E-Commerce-Fulfillment und Direktlieferservice. Ryder bietet seine Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Mexiko, Kanada und dem Vereinigten Königreich an. Darüber hinaus verwaltet Ryder fast 239.000 Nutzfahrzeuge und betreibt mehr als 330 Lagerhäuser mit einer Fläche von mehr als 80 Millionen Quadratfuß. Ryder wird regelmäßig für seine branchenführenden Methoden bei Drittdienstleistungen für Logistik, technologiegetriebenen Innovationen, Wartung von Nutzfahrzeugen, umweltfreundlichen Lösungen, unternehmerischer sozialer Verantwortung, erstklassigen Sicherheits- und Schutzprogrammen, Initiativen zur Rekrutierung von Militärveteranen und der Einstellung einer vielfältigen Belegschaft ausgezeichnet.

