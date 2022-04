Die niederländische Bank beschleunigt das Innovationstempo und die Geschwindigkeit der Softwarebereitstellung mit Continuous Deployment in der Temenos Banking Cloud

Der niederländische Bankenriese ABN AMRO Bank hat eine mehrjährige Verlängerung des Vertrags mit Temenos (SIX: TEMN) unterzeichnet, um das Kundenwachstum und die Geschäftsexpansion mit der Temenos Banking Cloud zu unterstützen. Die verlängerte Vereinbarung beinhaltet den Zugang zu Temenos Continuous Deployment as-a-Service für die 22 DevOps-Teams der Bank.

Die ABN AMRO Bank, ein langjähriger Temenos-Kunde, betreibt ihr internationales Firmenkundengeschäft, ihr Private Banking und ihren globalen internationalen Zahlungsverkehr auf der offenen Plattform von Temenos. Dieses jüngste Bekenntnis zur Temenos Banking Cloud demonstriert das Vertrauen der ABN AMRO Bank in die Ausgereiftheit der Plattform und die kompatiblen Bankdienstleistungen zur Steigerung der Agilität und des Innovationstempos.

Seit der Einführung von Temenos Continuous Deployment im Jahr 2019 konnte die ABN AMRO Bank die Zeit für die Konfiguration, das Testen und die Bereitstellung von Softwareänderungen von Wochen auf Tage reduzieren und so zu dem Ansatz "Code am Morgen, Bereitstellung am Nachmittag" übergehen.

Die Fähigkeit, neue Merkmale und Funktionen für einen immer anspruchsvolleren Kundenstamm einzuführen, ist ein klarer Wettbewerbsvorteil für die ABN AMRO Bank. Die Bank schätzt, dass Temenos Continuous Deployment die Effizienz ihrer Early-Stage-Tests um 30 steigert, die täglichen Testpipelines von 1 auf 15 erhöht und die Testzyklen um den Faktor 10 beschleunigt was zu schnelleren und effektiveren Innovationen führt. Um ihre DevOps-Teams bei der Bereitstellung zu unterstützen, stellt die Bank ihren Teams eigene Umgebungen zur Verfügung.

Friso Westra, Leiter der IT-Entwicklung Core Banking and Wealth International der ABN AMRO Bank, erklärte: "Diese Ankündigung unterstreicht unser Engagement für agile Innovation und unser Vertrauen in die Temenos-Plattform. Mit Continuous Deployment in der Temenos Banking Cloud ermöglichen wir unseren DevOps-Teams, neue Services zu entwickeln und diese deutlich schneller auf den Markt zu bringen. Wir sehen die Zukunft des Bankgeschäfts vollständig in der Cloud, und die weitere Zusammenarbeit mit Temenos bringt uns dieser Vision einen Schritt näher."

Max Chuard, Chief Executive Officer von Temenos, sagte: "Wir freuen uns, dass die ABN AMRO Bank, eine der größten und innovativsten Banken in Europa, ihre Zusammenarbeit mit Temenos ausgeweitet hat, um die Leistungsfähigkeit der Temenos Banking Cloud zu nutzen. Eine kohärente DevOps-Strategie ist entscheidend, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen und zu behaupten, und die ABN AMRO Bank ist mit ihren erstklassigen agilen Entwicklungsteams führend auf diesem Gebiet. Wir freuen uns auf den weiteren Ausbau unserer engen Zusammenarbeit mit der ABN AMRO Bank, während sie die Cloud und unsere offene Plattform nutzt, um neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen."

