Der Krieg in der Ukraine trifft Millionen von Menschen. Um die Kinder dort zu unterstützen, hat OQ Chemicals eine Spendenaktion im Unternehmen gestartet. Diese wurde von den Mitarbeitenden eindrucksvoll unterstützt. Innerhalb von vier Wochen kamen so über 40.000 Euro zusammen, davon stellte OQ Chemicals 10.000 Euro zur Verfügung. Dieses Geld wird zweckgebunden und zu 100 Prozent an das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF gespendet. UNICEF verwendet die Spenden für humanitäre Nothilfe vor Ort und finanziert Unterstützungszentren in Fluchtzonen, z. B. für unbegleitete Minderjährige.

"Von dem Krieg sind besonders Kinder betroffen schnelle und konkrete Hilfe ist uns hier wichtig", sagte Dr. Oliver Borgmeier, CEO von OQ Chemicals. "Gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen ist fester Teil unserer Unternehmenskultur. Das geht in Krisenzeiten auch über nachbarschaftliche Hilfe hinaus. Und mit UNICEF unterstützen wir eine erfahrene Organisation, die genau diese Hilfe leisten kann", so Borgmeier weiter.

UNICEF kennt die Lage in der Ukraine nach eigenen Angaben sehr gut und engagiert sich dort bereits seit mehreren Jahrzehnten. Mit den Spenden bringt UNICEF gemeinsam mit Partnern lebensrettende Hilfe für Kinder in der Ukraine. Die Hilfsorganisation versorgt sie und ihre Familien mit Lebensmitteln und Wasser, Hygieneartikeln, wärmender Kleidung und Erste-Hilfe-Sets, aber auch Schulmaterialien. Zusätzlich hat UNICEF entlang der Fluchtrouten in den Grenzgebieten benachbarter Länder sichere Anlaufstellen für Kinder und Familien, sogenannte "Blue Dot Centers", eingerichtet.

Über OQ Chemicals

OQ Chemicals (vormals Oxea) ist ein weltweiter Hersteller von Oxo Intermediates und Oxo Performance Chemicals wie Alkohole, Polyole, Carbonsäuren, Spezialester und Amine. Diese werden zur Herstellung von hochwertigen Beschichtungen, Schmierstoffen, kosmetischen und pharmazeutischen Produkten, Aroma- und Duftstoffen, Druckfarben sowie Kunststoffen verwendet. OQ Chemicals beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter und ist Teil von OQ, einem integrierten Energieunternehmen mit Ursprung im Oman. OQ Chemicals verkauft seine Chemikalien in über 60 Ländern weltweit. Weitere Informationen sind unter chemicals.oq.com verfügbar.

