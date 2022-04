Nachlese Podcast Dienstag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2832, alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - aus "hey, team drajc", also Song #19 in diesem Podcast, wurde für die Rosinger Group ein Rosinger-Cut gefertigt , dies mit alternativen Lyrics und addierten Samples von Gregor Rosinger. Ergebnis: "Team Rosinger". Lyrics "Team Rosinger" (Samples Gregor Rosinger, Christoph Boschan aus boersenradio.at) Es war um 1780 und es war in Wien (exakt 9 Jahre früher gründete die Kaiserin)eine Stock Exchange mit Pomp und Trara(doch der Christoph Boschan, der war noch nicht da)Ma-ma-ma-ma Matejka und Brezinschek (die Umsätze zur Kaiserzeit waren wirklch ka Dreck) .. und so läutete ...

