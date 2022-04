Tampa Bay, Berlin (ots) -Eine Phishing-Kampagne, die sich als WhatsApp ausgibt, hat laut den Forschern von Armorblox (https://www.armorblox.com/blog/whatsapp-voicemail-phishing-attack/) mehr als 27.000 Mailboxen angegriffen. Es ist noch nicht klar, wer die Angreifer waren, aber sie haben eine alte Version einer Website des russischen Innenministeriums für Verkehrssicherheit verwendet, wodurch die E-Mails die Authentifizierungsprüfungen umgehen konnten.Die E-Mails informierten die Empfänger darüber, dass sie eine Sprachnachricht auf ihrem WhatsApp-Konto erhalten hatten und es erfolgt eine Aufforderung auf einen Link zu klicken, um die Nachricht anzuhören. Die Empfänger wurden, nachdem sie auf den "Play-Link" in der E-Mail geklickt hatten, auf eine Seite umgeleitet, die dann versucht, einen Trojaner (JS/Kryptik) zu installieren.Die große Menge an E-Mails von Dienstanbietern, die jeder Internetnutzer erhält, führt dazu, dass die Gehirne darauf trainiert sind, die von ihnen verlangten Aktionen schnell auszuführen. Ein modernes und umfassendes Sicherheitstraining, wie das von KnowBe4 (https://www.knowbe4.com/security-awareness-training), einem der führenden Anbieter weltweit, kann die Mitarbeiter in die Lage versetzen, Phishing-Angriffe proaktiv zu verhindern. Die internen Schulungen sollten regelmäßig wiederholt werden und die Ergebnisse auf einer Plattform gespeichert und analysiert werden, wodurch mit einem sensibilisierten Sicherheitsbewusstsein die Anzahl von erfolgreichen Angriffen auf Unternehmen drastisch reduziert werden kann.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/5196526