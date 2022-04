Bayer hat in den vergangenen Monaten mit zahlreichen guten Neuigkeiten aus der Pharma-Division am Markt punkten können. So auch Mittwoch: Das präzisionsonkologische Medikament Vitrakvi hat die erste Zulassung in der Volksrepublik China erhalten. Dabei handelt es sich um einen der Hoffnungsträger in der Pipeline der Leverkusener.Vitrakvi (Larotrectinib) darf fortan zur Behandlung von erwachsenen und pädiatrischen Patienten mit fortgeschrittenen oder rezidivierenden soliden Tumoren mit einer NTRK-Genfusion ...

