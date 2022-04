NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler Truck auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Seit der Mehrheitsübernahme von Torc Robotics habe der Nutzfahrzeughersteller in Tests bewiesen, dass die Torc-Software für autonomes Fahren eine sichere Navigation auf Autobahnen ermögliche, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Gründung des Torc Autonomous Advisory Council (TAAC) zusammen mit wichtigen Branchengrößen ziele nun auf eine Weiterentwicklung der Software ab./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2022 / 11:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2022 / 11:25 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000DTR0CK8

