Im Auftrag der Eigentümerschaft hat die SPGI Zurich AG eine Fläche an der Gerbergasse 48 vermietet: Neue Mieterin ist das zahnmedizinische Unternehmen Best Smile AG.Zürich - Im Auftrag der Eigentümerschaft hat die SPGI Zurich AG eine Fläche an der Gerbergasse 48 vermietet: Neue Mieterin ist das zahnmedizinische Unternehmen Best Smile AG. Die Best Smile AG ist ein junges, stark wachsendes Unternehmen und Schweizer Marktführer für Zahnkorrekturen sowie zahnästhetische Behandlungen mit Aligner und Veneers. Drei Jahre nach Markteintritt vertreibt das Unternehmen...

