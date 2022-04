An der Lage hat sich nichts geändert. Langfristig ist nun mit einem Kursrückgang bis zur unteren Begrenzung des fallenden Trendkanals im Wochenchart im Bereich von etwa 4.100 Punkten zu rechnen. Unter dem 50er-EMA im Wochenchart bei 4.364 Punkten dürfte die Abwärtsdynamik dabei an Fahrt gewinnen. Das Kursziel der Short-Position bei 4.400 Punkten wurde am Vortag erreicht. Trading-Strategie: 1. Short-Position ...

