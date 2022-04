Seit zwei Jahren wird darüber in Bad Homburg diskutiert. Wir hatten mehrfach darüber berichtet. Das ergibt einige Personalien-Fragen. 20 % Verkauf an der Klinikkette Helios bringen etwa 15/16 Mrd. €. Dann bleibt die Kontrolle der Mutter erhalten und die Kette geht anschließend teilweise an die Börse. Der zweite Verkauf ist angedacht und gilt für den Sektor Kabi, dessen Chef, Michael Sen, dies zum ausdrücklichen Ziel erklärt hat. Als Modell gilt das Gleiche.Ergebnis: Im aktuellen Börsenwert von FRESENIUS errechnet sich eine Bewertungsreserve von etwa 15 bis 25 Mrd. €, je nach Quoten und deren Preisbildung. Aktueller Marktwert 19,2 Mrd. € und ein KGV von weniger als 9 für 2023. Stefan Sturm als CEO beherrscht als früherer CFO unter Mark Schneider alle Modelle der Finanzierungen solcher Strukturmaßnahmen. FRESENIUS steht dann auf drei Beinen, wobei jedes Bein gesonderte Möglichkeiten hat, eigene Akquisitionen durchzuführen, nebst Finanzierung im Markt. …



Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.



Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 15! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.



Die Themen der Actien-Börse Nr. 15:



Themen u.a.:++ Wie stark würde ein Gas-Embargo belasten++ Inflation bleibt das zentrale ökonomische Thema++ DAX: Markttechnik steht auf drei Beinen ++ DT. POST: Sinkende Dynamik? ++ FRESENIUS kommt zur Sache! ++ THYSSENKRUPP: Tief als Chance?++ ROCHE entwickelt sich gegen den Trend ++ Der neue Geheimtipp aus Italien ++ DOLLAR TREE: Das macht Spaß!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

FRESENIUS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de