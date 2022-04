Fisker ist eines der Elektroauto-Start-Ups, das noch kein Fahrzeug hergestellt hat und in naher Zukunft voraussichtlich Milliarden von Dollar verbrennen wird. Dennoch wird die Firma von Hendrik Fisker von einigen Analysten als heiße Spekulation gesehen.CEO Hendrik Fisker mangelt es nicht an Kreativität. Er entwarf bekannte Modelle wie den BMW Z8 oder den Aston Martin DB9. Und dennoch musste Fisker in der Vergangenheit verbissen um neue Geldspritzen für seine Firma kämpfen.Der E-Mobility-Hype jedoch ...

