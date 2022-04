Vaduz (ots) -



Die schweizerische Zulassungsbehörde Swissmedic hat am Mittwoch, 13. April 2022 den proteinbasierten Impfstoff von Novavax zugelassen. Sobald der Impfstoff in Liechtenstein verfügbar ist, soll er auch im Impfzentrum Mühleholz angeboten werden. Wenn die Anmeldung über www.impfung.li möglich ist, erfolgt eine entsprechende Information an die Öffentlichkeit.



Pressekontakt:



Ministerium für Gesellschaft und Kultur

Martin Hasler, Generalsekretär

T +423 236 74 76



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100887899

NOVAVAX-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de