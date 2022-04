Berlin (ots) -Zum Welttag der Kunst am 15. April hat die Redaktion des Online-Portals Vergleich.org (https://www.vergleich.org/oelfarben/Zum_Welttag_der_Kunst_Das_sind_die_meistgesuchten_Kuenstler_innen) ausgewertet, welches die Künstler*innen mit den meisten Online-Suchanfragen sind!- Auf Platz 1: Banksy! Mit 278.100 monatlichen Online-Suchanfragen sichert sich der Graffiti-Künstler den ersten Platz.- Auf Platz 2: Frida Kahlo! Die mexikanische Malerin kommt mit 196.890 monatlichen Online-Suchanfragen auf Platz 2.- Auf Platz 3: Michelangelo! Auf 190.770 Online-Suchanfragen pro Monat kommt der Renaissance-Künstler.- Auf Platz 4: Rembrandt! Der niederländische Barock-Künstler schafft es mit 142.340 Online-Suchanfragen auf den vierten Platz.- Auf Platz 5: Leonardo da Vinci! Der italienische Maler und Universalgelehrte schafft es mit 140.260 monatlichen Online-Suchanfragen noch in die Top 5.Laut einer Studie des IfD Allensbach (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/170946/umfrage/interesse-an-kunst-und-kultur/) interessierten sich 2021 fast 30 Millionen Deutsche für Kunst. Der Welttag der Kunst am 15.4. ist der perfekte Anlass für die Redaktion des Online-Portals Vergleich.org (https://www.vergleich.org/oelfarben/Zum_Welttag_der_Kunst_Das_sind_die_meistgesuchten_Kuenstler_innen), zu analysieren, welches die Online am meisten gesuchten bildenden Künstler*innen sind!Auf Platz 1: Banksy!Mit 278.100 Online-Suchanfragen schafft es Bansky auf Platz 1 der meistgesuchten Künstler*innen. Seine oft gesellschaftskritischen Graffiti-Werke zieren Wände rund um den Globus.Die Identität des Künstlers gibt bis heute Rätsel auf. Es wird spekuliert, dass es sich um einen ca. 45-jährigen Mann aus Bristol handelt. Unter anderem wurden der Musiker Robert del Naja (Massive Attack) oder der Künstler und Musiker Jamie Hewlett (Tank Girl, Gorillaz) bereits "verdächtigt", der anonyme Graffiti-Artist zu sein.Auf Platz 2: Frida Kahlo!196.890 Online-Nutzer*innen suchen jeden Monat nach Frida Kahlo. Die mexikanische Künstlerin ist für ihre farbenfrohen Werke bekannt, die dem Surrealismus und teils auch der Neuen Sachlichkeit zugeordnet werden.Oft handelt es sich dabei um Selbstporträts der Künstlerin, die nach einem Busunfall zeitlebens mit Schmerzen zu kämpfen hatte und zum Lebensende hin an den Rollstuhl gebunden war. Die Kunst war für sie auch eine Möglichkeit, ihren Gesundheitszustand zu verarbeiten.Auf Platz 3: Michelangelo!Der bedeutende Vertreter der italienischen Hochrenaissance kommt auf monatliche 190.770 Online-Suchanfragen. Werke wie die Statue "David" oder die Decke der Sixtinischen Kapelle mitsamt der "Erschaffung des Adam" im Petersdom in Rom zählen zu seinen bekanntesten Schöpfungen.Auf Platz 4: Rembrandt!Mit 142.340 monatlichen Online-Suchanfragen kommt der niederländische Barock-Künstler auf den vierten Platz. Werke wie "Die Lobpreisung Simeons" oder "Die Anatomie des Dr. Tulp" gehören zu seinem Schaffen.Auf Platz 5: Leonardo da Vinci!Der italienische Maler und Universalgelehrte wird monatlich 140.260 Mal gesucht. Mit der "Mona Lisa" schuf er wohl das bekannteste Gemälde der Welt. Das teuerste Gemälde der Welt, "Salvator Mundi", wird ebenfalls als ein da Vinci gehandelt, wobei sich Kunstexpert*innen hier nicht einig sind.Auf Platz 6: Gerhard Richter!- 137.620 monatliche Online-Suchanfragen- der Künstler erzielt mit seinen Werken mit die höchsten Preise auf dem Kunstmarkt- der Dresdner ist sowohl für seine abstrakten Gemälde als auch für absolut fotorealistische Werke wie "Betty" (1988) oder "Zwei Kerzen" (1982) bekanntAuf Platz 7: Vincent van Gogh!- 123.220 monatliche Online-Suchanfragen- der dem Post-Impressionismus zugeordnete Künstler schuf über 900 Gemälde und über 1000 Zeichnungen- der Animationsfilm "Loving Vincent" setzt van Gogh mit 65.000 von 125 Malern im Laufe von 6 Jahren handgemalten Einzelbildern ein beeindruckendes DenkmalAuf Platz 8: Gustav Klimt!- 109.740 monatliche Online-Suchanfragen- der österreichische Maler und bedeutende Vertreter des Jugendstils ist für Werke wie "Der Kuss" oder "Adele Bloch-Bauer I" bekannt- der Sohn eines Goldgraveurs verwendete ebendiese opulente Farbe häufig in seinen BildnissenAuf Platz 9: Albrecht Dürer!- 107.380 monatliche Online-Suchanfragen- der aus Nürnberg stammende Renaissance-Künstler schuf äußerst naturgetreue Bildnisse wie das "Selbstporträt", "Der Hase" oder "Die Betenden Hände"- er ließ systematisch Erkenntnisse aus Mathematik und Geometrie in seine Werke einfließenAuf Platz 10: El Greco!- 94.540 monatliche Online-Suchanfragen- der von Kreta stammende Maler schuf viele christlich-religiöse Bilder, nahm seine Inspiration aber auch aus der griechischen Mythologie wie im Gemälde "Laokoon"- der Renaissance-Künstler war ein wichtiger Referenzpunkt für viele Künstler*innen der Moderne, insbesondere des Expressionismus'Alle Inhalte und Grafiken können Sie hier kostenfrei herunterladen: https://drive.google.com/drive/folders/1twpNrefrW5KopJOTRE4WobmU2cmmmJprAlle Infos zur Auswertung finden Sie unter https://www.vergleich.org/oelfarben/Zum_Welttag_der_Kunst_Das_sind_die_meistgesuchten_Kuenstler_innenPressekontakt:HintergrundVergleich.org ist ein unabhängiges Verbraucherportal und bietet seinen Leserinnen und Lesern eine umfassende Kaufberatung für Produkte sowie Dienstleistungen des täglichen Bedarfs. Kostenlose Ratgeber, Testberichte und Vergleichstabellen helfen Leser*innen, kleine und große Kaufentscheidungen richtig zu treffen.Damit erreicht das Team aus erfahrenen Journalist*innen monatlich über 3.400.000 Konsumenten (Stand: März 2022). Herausgeber von Vergleich.org ist die VGL Verlagsgesellschaft mit Sitz in Berlin.Benötigen Sie weitere Informationen zur Auswertung?Wir helfen Ihnen gerne weiter. Bitte kontaktieren Sie uns:Désirée RossaPressearbeitE-Mail: desiree.rossa@vergleich.orgTelefon: 0176 / 47170063Herausgeber dieser Pressemitteilung:VGL Verlagsgesellschaft mbHOranienstr. 6D-10997 BerlinWeb: https://www.vergleich.org/Original-Content von: VGL Verlagsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126918/5196709