DJ MÄRKTE USA/Etwas fester - JPM-Zahlen und Erzeugerpreise enttäuschen

NEW YORK (Dow Jones)--Etwas fester ist die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel gestartet. Hatten die US-Verbraucherpreise am Vortag noch die vage Hoffnung geschürt, dass die Inflation schon bald ihren Höhepunkt erreicht haben könnte, sorgen die Erzeugerpreise für den März für Ernüchterung. Diese legten stärker zu als von Analysten erwartet und lagen um 11,2 (Februar: 10,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. In der Kernrate fiel die Zunahme auf Monatssicht mit plus 1,1 Prozent sogar mehr als doppelt so stark aus wie erwartet. Zudem wurde der Vormonat leicht nach oben revidiert.

Damit wird die US-Notenbank in ihrem geldpolitischen Kurs bestätigt, mit einer kräftigen Straffung zu versuchen, die hohe Inflation einzudämmen.

Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach der Startglocke 0,2 Prozent auf 34.292 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite steigen ebenfalls um jeweils 0,2 Prozent. Für etwas Unterstützung sorgt der Rückgang der Renditen am US-Anleihemarkt. Dagegen hat JPMorgan Chase mit den Zahlen für das erste Quartal die Erwartungen des Marktes enttäuscht.

Keine neuen Entwicklungen gibt es im Ukraine-Krieg. Beobachter erwarten in den kommenden Tagen wieder verstärkte russische Angriffe, vor allem im Osten der Ukraine. Erst am Vortag hatte der russische Präsident Wladimir Putin die "planmäßige" Fortsetzung des Militäreinsatzes angekündigt. Damit scheint es derzeit keine Hoffnung auf eine Verhandlungslösung zu geben. Vielmehr rücken die immer deutlicher sichtbar werdenden negativen Auswirkungen auf die globale Konjunktur in den Mittelpunkt.

JPM Chase enttäuscht mit Quartalszahlen

In der anlaufenden US-Berichtssaison bilden die Quartalszahlen der US-Banken einen ersten Höhepunkt. Für Enttäuschung sorgt JPMorgan Chase. Der Konzern hat im ersten Quartal einen niedrigeren Gewinn verbucht, als die Analysten erwartet hatten. Der Nettogewinn fiel auf 8,28 Milliarden Dollar bzw. 2,63 Dollar je Aktie gegenüber 14,3 Milliarden bzw. 4,50 Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Die Einnahmen sanken von 32,3 auf 30,7 Milliarden Dollar. Analysten hatten laut Factset einen Gewinn von 2,72 Dollar je Aktie bei Einnahmen von 30,59 Milliarden Dollar erwartet. Die Aktie verliert 3,5 Prozent und ist damit schwächster Dow-Wert.

Blackrock (-0,2%) hat den Überschuss dagegen im ersten Quartal um fast eine viertel Milliarde Dollar erhöht und damit die Markterwartungen übertroffen. Der Vermögensverwalter wies einen Nettogewinn von 1,44 Milliarden Dollar aus nach 1,2 Milliarden im Jahr zuvor. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte von 8,04 auf 9,52 Dollar, die Einnahmen von 4,4 auf 4,7 Milliarden Dollar. Analysten hatten laut Factset 8,70 Dollar Gewinn pro Aktie bei einem Umsatz von 4,67 Milliarden Dollar geschätzt. Am Donnerstag folgen Wells Fargo, Citigroup und Goldman Sachs.

Dollar zeigt Stärke - Ölpreise legen weiter zu

Der Dollar zeigt weiter Stärke und kann sich von zwischenzeitlichen leichten Abgaben wieder erholen. Der Dollar-Index steigt um 0,2 Prozent und markierte im Verlauf den höchsten Stand seit 23 Jahren. Auch wenn die Kerninflation bei den Verbraucherpreisen im März etwas nachgelassen habe, dürfte die US-Notenbank an ihrem Kurs aggressiver Straffungen der Geldpolitik festhalten, heißt es.

Die Ölpreise legen weiter zu. Russlands Präsident Putin sagte, die Gespräche mit der Ukraine befänden sich in einer "Sackgasse", was die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung und die Entschärfung der Versorgungsengpässe zunichte macht. Zudem sind Chinas Öl-Importe im März im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Prozent gesunken und damit klar hinter den Erwartungen eines Plus von 8 Prozent geblieben, da der Lockdown in Schanghai die Wirtschaft des Landes belastet hat.

Paypal-Aktie mit CFO-Abgang unter Druck

Für die Paypal-Aktie geht es 4,5 Prozent nach unten. Der US-Handelskonzern Walmart hat den Finanzvorstand des Bezahldienstleisters, John Rainey, abgeworben und mit Wirkung zum 6. Juni zum CFO bestellt. Walmart hatte im Dezember angekündigt, dass ihr derzeitiger Finanzchef Brett Biggs bis Anfang nächsten Jahres aus dem Konzern ausscheiden und den Übergang betreuen werde. Die Walmart-Aktie gewinnt 0,2 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.291,93 +0,2% 71,57 -5,6% S&P-500 4.407,26 +0,2% 9,81 -7,5% Nasdaq-Comp. 13.404,91 +0,2% 33,34 -14,3% Nasdaq-100 13.982,01 +0,3% 41,77 -14,3% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,32 -9,4 2,41 158,5 5 Jahre 2,60 -9,1 2,69 134,1 7 Jahre 2,68 -7,1 2,75 123,7 10 Jahre 2,68 -5,0 2,73 116,8 30 Jahre 2,79 -2,0 2,81 89,4 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 12:19 Uhr Di 17:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,0819 -0,1% 1,0829 1,0872 -4,9% EUR/JPY 136,03 +0,2% 136,53 136,09 +3,9% EUR/CHF 1,0107 +0,1% 1,0104 1,0108 -2,6% EUR/GBP 0,8317 -0,1% 0,8324 0,8340 -1,0% USD/JPY 125,73 +0,3% 126,07 125,20 +9,2% GBP/USD 1,3009 +0,0% 1,3009 1,3035 -3,9% USD/CNH (Offshore) 6,3786 +0,0% 6,3752 6,3766 +0,4% Bitcoin BTC/USD 40.072,87 +0,9% 39.954,72 39.983,64 -13,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 102,59 100,60 +2,0% 1,99 +38,8% Brent/ICE 106,74 104,64 +2,0% 2,10 +39,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.979,09 1.966,85 +0,6% +12,24 +8,2% Silber (Spot) 25,70 25,37 +1,3% +0,33 +10,3% Platin (Spot) 985,05 969,95 +1,6% +15,10 +1,5% Kupfer-Future 4,68 4,72 -0,8% -0,04 +5,2% ===

