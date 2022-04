Bed Bath & Beyond hat mit der Vorlage der Q4-Zahlen am Mittwoch gewaltig enttäuscht. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn konnten die Erwartungen der Analysten nicht erfüllt werden, da massive Störungen in der Lieferkette die Geschäfte beeinflussten. Anleger quittieren diesen Misserfolg mit einem kräftigen Kursrutsch im frühen US-Handel.Die vergleichbaren Umsätze fielen im vierten Quartal um zwölf Prozent, während Analysten nur einen Rückgang um 8,5 Prozent erwartet hatten. Das Management ...

