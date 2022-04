Boeing fürchtet um Auftragseinbruch

Werbung



Das Unternehmen gibt Einblick in die Auftragsbücher. Außerdem: Im heutigen HSBC-Webinar mit dem Titel "Wie vermeiden Sie teure Fehler mit Optionsscheinen" diskutiert HSBC Produktexperte Julius Weiß die optimale Optionsscheinauswahl und was es hierbei zu beachten gilt.



Der Flugzeugbauer mit Sitz in Chicago gab am Dienstagabend den aktuellen Stand seiner Aufträge bekannt. Mit Blick auf die kommenden Jahre ist Boeing insgesamt ausgebucht und konnte im März weitere 38 Bestellungen sammeln. Während die Auslieferungen des Unternehmens im Vergleich zum Februar von zuvor 22 Flugzeuge auf nun 41 Jets gestiegen sind, bangt Boeing aufgrund der Sanktionen gegen Russland um 141 Bestellungen. Obwohl diese Aufträge laut einem Sprecher noch nicht verloren seien, stelle sich der Zustand doch als ungewiss dar. Eine Stornierung der Maschinen würde einen herben Rückschlag für Boeing bedeuten.





Optionsscheine gehören mittlerweile zum Standardrepertoire eines jeden Derivateportfolios. Worauf es bei der Wahl des richtigen Optionsscheins allerdings ankommt und was es besonders im Hinblick auf die implizite Volatilität zu beachten gilt erörtert HSBC-Produktexperte Julius Weiß heute Abend um 18:30 Uhr im Rahmen des HSBC-Webinars mit dem Titel "Wie vermeiden Sie teure Fehler mit Optionsscheinen". Interessierte können sich über den entsprechenden Link in die kostenlose Zoom-Veranstaltung einwählen.

