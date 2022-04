4 KFM-Sterne - in einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 6,00 %-Anleihe 2018/23 der DEAG Deutsche Entertainment AG (WKN A2NBF2) als "attraktiv" und vergeben 4 von 5 möglichen Sternen. Somit wird die Anleihe im Vergleich zum vorherigen KFM-Barometer aus dem September 2020 um 0,5 Punkte heraufgestuft.

Laut Analysten überzeugt das Geschäftsmodell der DEAG grundsätzlich durch gute Rentabilität, eine robuste Finanzausstattung und eine gut gefüllte Event-Pipeline. Unabhängig davon ist die Event-Branche so hart wie kaum eine andere Branche von der Corona-Pandemie getroffen worden und erlebte über fast zwei Jahre quasi ein Berufsverbot. Aufgrund der "Coronamüdigkeit" und dem Nachholbedarf der Bevölkerung sehen die KFM-Analysten eine künftig starke Nachfrage nach Tickets und Event-Besuchen. Dämpfend wirke jedoch der Ukraine-Krieg, dessen Verlauf, Länge und Auswirkungen heute niemand seriös vorhersagen kann. Nach Auffassung der KFM-Experten sei DEAG durch sein erfahrenes Management gut aufgestellt, um auch eine eventuell erneute externe Krise erfolgreich bestehen zu können. In Verbindung mit der Rendite in Höhe von 4,11% p.a. (auf Kursbasis von 102,75% am 12.04.2022 an der Börse Frankfurt bei Berechnung bis Endfälligkeit am 31.10.2023) wird die DEAG-Anleihe 2018/23 daher als "attraktiv" eingestuft.

DEAG-Anleihe 2018/23

ANLEIHE CHECK: Die im Oktober 2018 emittierte Mittelstandsanleihe der DEAG Deutsche Entertainment AG (WKN A2NBF2) mit einer Laufzeit von fünf Jahren (bis 31.10.2023) ist mit einem Zinskupon in Höhe von 6,00% p.a. (Zinstermin jährlich am 31.10.) ausgestattet. Das aufgestockte und vollends platzierte ...

