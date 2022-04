von Stefan Rullkötter, €uro am Sonntag€uro am Sonntag: Die Oberbank hat im vergangen Jahr das beste Ergebnis ihrer Geschichte erzielt. Was sind die Gründe? Franz Gasselsberger: Mit 234,6 Millionen Euro Überschuss nach Steuern haben wir unser Rekordergebnis von 2019 übertroffen - dank eines hervorragenden Zins- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...