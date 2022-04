VANCOUVER, British Columbia. 13. April 2022 - CAT Strategic Metals Corporation (CSE: CAT) ("CAT" oder das "Unternehmen") freut sich, mitzuteilen, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 4. April 2022 einen Vertrag mit Balch Exploration Consultants ("BECI") aus Mississauga, Ontario, unterzeichnet hat, um eine helikoptergestützte detaillierte geophysikalische Untersuchung über etwa 1.000 Linien-Kilometer durchzuführen. Diese Untersuchung wird zwei wichtige Teile des unternehmenseigenen Vorzeige-Urankonzessionsgebiets South Preston abdecken, das sich am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens befindet, etwa 35 km von den Uranlagerstätten von Fission Uranium Corp. ("FCU") und NexGen Energy Ltd. ("NXE") im Gebiet Patterson Lake South entfernt. CATs Konzessionsgebiet liegt direkt neben und im Streichen von EM-Leitern, die grafitischen Metasedimenten zuzuordnen sind, die vor Kurzem von Azincourt Energy Corp. ("AAZ") weniger als einen Kilometer entfernt entdeckt wurden, sowie von historischen Leitern, die in den 1970er-Jahren von Denison Mines entdeckt wurden. Die kombinierte luftgestützte EM- und Magnetometer-Untersuchung, deren Durchführung im Mai mit dem fortschrittlichen AirTEM-System geplant ist, wird Gebiete erkunden, die zuvor nicht mittels EM untersucht und nur teilweise von historischen radiometrischen Erkundungsmessungen abgedeckt wurden.

Diese geophysikalische Untersuchung ist Teil eines integrierten, mehrstufigen Explorationsprogramms, das im Auftrag von CAT von der bekannten Explorationsberatungsfirma Watt, Griffis and McOuat Limited ("WGM") durchgeführt wird, die im Oktober 2021 mit der Evaluierung und Exploration des Konzessionsgebietes South Preston im Hinblick auf eine wirtschaftlich nutzbare Uranmineralisierung beauftragt wurden. Die umfassende Überprüfung historischer Berichte durch WGM, die im Januar abgeschlossen wurde, ergab, dass das Konzessionsgebiet South Preston ein geologisches Terran unmittelbar südlich des Randes des südlichen Athabasca-Beckens umfasst, das im Allgemeinen mit dem Gebiet Patterson Lake South vergleichbar ist. Die Überprüfung zeigte auch das Vorhandensein nicht überprüfter Zonen mit anomaler Radioaktivität im Grundgebirge und das Vorkommen einer Uranmineralisierung an einem Standort in Zusammenhang mit gescherten grafitischen Metasedimentgesteinen. In diesen historischen Berichten wurden nachfolgende Explorationsarbeiten in diesen Gebieten, die an die aktuelle Athabasca-Diskordanz angrenzen, kaum oder gar nicht erwähnt. WGM kam zu dem Schluss, dass die minimalen nachfolgenden Explorationsarbeiten in den 1970er- und 1980er-Jahren auf das Fehlen einer Sandsteinüberdeckung zurückzuführen waren, die damals als wesentlicher Bestandteil des geologischen Modells und der Explorationszielerstellung angesehen wurde, und dass im Konzessionsgebiet South Preston weitere Explorationsarbeiten unter Verwendung aktueller Technologien und Konzepte gerechtfertigt sind.

Aufgrund seiner Erfahrungen mit der Uranexploration im Athabasca-Becken in den 1970er- und 1980er-Jahren für Gulf Minerals Canada Limited stellte Al Workman, P.Geo., Vice-President und Projektleiter bei WGM, Ähnlichkeiten mit dem Projekt South Preston fest und bemerkte in einer Mitteilung an das Management von CAT: "Viele aktuelle Explorationsunternehmen im Athabasca-Becken haben vergessen oder waren sich vielleicht nie bewusst, dass das ursprüngliche Explorationsprogramm von Gulf aus dem Jahr 1967, mit dem die Mine Rabbit Lake entdeckt wurde, beinahe gescheitert wäre. Aufgrund der Konzentration auf Lagerstätten des Sandsteintyps wurde die radiometrische Anomalie, die schließlich zur Entdeckung von Rabbit Lake führte, zunächst ignoriert, da sie in einem Gebiet auftrat, das nicht von Athabasca-Sandstein bedeckt war. Hartnäckigkeit und die Bereitschaft von Gulf, seine Annahmen neu zu bewerten, führten zu dieser Entdeckung, die die Welt der Uranexploration wohl verändert hat."

CATs Management und WGM freuen sich auf die Ergebnisse der bevorstehenden geophysikalischen Untersuchung, die ein wichtiger erster Schritt bei der Erkundung der Urankonzession South Preston sein wird. Für den Sommer ist ein Programm geplant, in dessen Rahmen ein geologisches Team von WGM in günstigen Gebieten, insbesondere dort, wo Leiter identifiziert wurden, weitere Untersuchungen am Boden durchführen wird.

Über WGM

WGM wurde 1962 gegründet und ist Kanadas ältestes unabhängiges Beratungsunternehmen für Geologie und Bergbau, das der Rohstoffindustrie professionelle Dienstleistungen nach globalen Standards anbietet. WGM war an mehr als 3.000 Mineralprojekten auf der ganzen Welt beteiligt, und seine Mitarbeiter haben zu einer Reihe wichtiger Mineralentdeckungen und neuer Minen beigetragen. Dazu gehören insbesondere die Eisenlagerstätten Mary River auf Baffin Island, Asbestos Hill in Quebec sowie die Silber-Gold-Zink-Mine Greens Greek und die Goldmine Pogo, die beide in Alaska liegen. Darüber hinaus spielte WGM eine wichtige Rolle bei der Anerkennung der massiven Pb-Zn-Mine Red Dog in Alaska als Explorationsziel von hoher Priorität, wie vom ursprünglichen Eigentümer dieser Mine, Cominco, anerkannt wurde.

Über CAT Strategic Metals Corporation (CAT):

Die Unternehmensstrategie von CAT Strategic Metals, die sich auch in ihrem Leitprinzip widerspiegelt, besteht darin, Konzessionsbeteiligungen in Rohstoffregionen mit nachweislich erstklassigem Potenzial, vor allem in Bezug auf Gold und Kupfer, zu lokalisieren, zu erwerben und zu erschließen. Neben dem vorrangigen Uranprojekt South Preston konzentriert sich CAT auf die Weiterentwicklung des Projekts Burntland nordöstlich von St. Quentin im County Restigouche, New Brunswick, Kanada, das auf die Exploration und Erschließung mehrerer in Skarn beherbergter Kupfer-Silber-Gold-Ziele ausgerichtet ist, sowie auf die Konzession Gold Jackpot für strategische Metalle mit mehreren Gold-Silber-, Kupfer- und Tellurzielen im Gold-Kupfer-Trend Pequop nordöstlich von Elko, Nevada. Die Aktien von CAT werden an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Börsenkürzel "CAT" und an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel "8CH" gehandelt.

FÜR DAS BOARD

Robert Rosner

Chairman, President & CEO

Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie auf SEDAR unter www.SEDAR.com oder auf der Website des Unternehmens, www.catstrategic.com, bzw. über das Unternehmen direkt unter der Rufnummer (604) 674-3145.

CAT Strategic Metals Corporation

1010 - 789 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 1H2

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Zustände und sind daher inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen abweichen, die derzeit von solchen Aussagen erwartet werden. Bestimmte Risiken im Rahmen dieser Pressemeldung beinhalten Risiken im Zusammenhang mit der geplanten Produktion, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine angestrebten Explorationsrahmen aufgrund regulatorischer, technischer oder wirtschaftlicher Faktoren zu erreichen. Darüber hinaus bestehen Risiken im Zusammenhang mit der Schätzung von Ressourcen und es gibt keine Garantie, dass eine Ressource abgegrenzt oder deren wirtschaftliche Tragfähigkeit nachgewiesen werden kann, was für eine Einstufung als Reserve erforderlich ist. Es kann nicht garantiert werden, dass zusätzliche Explorationsarbeiten zu einer bedeutenden Steigerung der Ressourcenschätzungen führen werden. Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

