tru.ID nutzt die robuste kryptografische Sicherheit der mobilen SIM-Karte, um eine innovative passwortlose Lösung für Kunden und Mitarbeiter bereitzustellen

tru.ID (https://tru.id), die API-basierte Plattform für mobile Cybersicherheit, hat heute die Integration mit den Mobilfunkbetreibern Telekom, O2 und Vodafone bekannt gegeben und stellt die SIM-basierte Authentifizierung für Unternehmen in Deutschland bereit, wodurch mehr als 80 Millionen neue Nutzer in das tru.ID-Netzwerk aufgenommen werden. Unternehmen erhalten so die Möglichkeit, ihren Kunden und Mitarbeitern in Deutschland die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit einer Authentifizierung der nächsten Generation zu bieten.

Durch die Implementierung von tru.ID können Unternehmen jeder Größe ab sofort von der robusten Sicherheit von Mobilfunknetzen profitieren, indem sie die SIM-basierte Authentifizierungstechnologie einsetzen, die in jedem Mobiltelefon enthalten ist. tru.ID liefert diese neueste Innovation zur Authentifizierung, um das Risiko von passwortbezogenen Sicherheitsverletzungen zu minimieren, und bietet eine einzigartige Kombination aus hardwarebasierter Sicherheit und nahtlosem Benutzererlebnis.

Eine Lösung zur Eindämmung von Cyberkriminalität ist dringend notwendig

Im Zuge der Umstellung auf hybrides Arbeiten haben Cyberkriminalität und insbesondere Ransomware-Attacken stark zugenommen. Dabei nutzen Angreifer zumeist schlechte Passwortgewohnheiten und Phishing von Benutzerdaten aus.

Der Hiscox Cyber Readiness Report 2021(1) kommt zu dem Ergebnis, dass 74 der Ransomware-Angriffe in Deutschland über Phishing-E-Mails erfolgen. Wie Verizon Enterprise in seinem Data Breach Investigations Report (DBIR)(2) 2020 feststellt, werden bei 80 der Datenschutzverletzungen mit Beteiligung von Bedrohungsakteuren entweder Brute-Force-Techniken oder verlorene bzw. gestohlene Anmeldedaten verwendet.

Die Möglichkeit für Kriminelle, diese Passwort-Schwachstellen auszunutzen, war ein wichtiger Faktor beim Anstieg von Ransomware-Angriffen, die 2020 die Marke von 304 Millionen Angriffen (über 800.000 pro Tag)(3) und einen geschätzten Gesamtschaden für Unternehmen durch Cyberkriminalität von über 1 Billion US-Dollar(4) erreichten.

Die SIM-Authentifizierung von tru.ID kann Unternehmen helfen, dieses Risiko zu vermeiden.

SIM-basierte Authentifizierung der nächsten Generation wie sie funktioniert und warum sie so sicher ist

Wenn wir unser Mobiltelefon benutzen, müssen wir nicht unsere E-Mail-Adresse und ein Passwort eingeben, um uns anzumelden. Wir werden automatisch in das Mobilfunknetz eingeloggt, da der Mobilfunkbetreiber im Hintergrund eine kryptografische Prüfung der SIM-Karte durchführt, um ihre Gültigkeit zu bestätigen. Von diesem Zeitpunkt an ist die gesamte Kommunikation zwischen Gerät und Netz vollständig verschlüsselt.

Nun steht diese Authentifizierungsfunktion als Besitzfaktor-API zur Verfügung. Fügen Sie einfach das tru.ID SDK in Ihre mobile App ein, um allen Ihren Kunden die Besitzfaktor-Sicherheit umgehend bereitzustellen.

Paul McGuire, Mitbegründer und CEO von tru.ID, kommentiert: "Unternehmen brauchen dringend Unterstützung, um Kunden und Mitarbeiter vor Cyberkriminalität zu schützen. Wir freuen uns, diese Sicherheitslösung der nächsten Generation auf den Markt zu bringen und in Kooperation mit unseren deutschen Mobilfunkpartnern Unternehmen bei der Prävention von Cyberkriminalität zu unterstützen."

Über tru.ID

tru.ID (https://tru.id) ist eine API-basierte, passwortlose Authentifizierungsplattform, die die kryptografische Sicherheit der SIM-Karte nutzt, um eine hochsichere und zugleich nahtlose Online-Benutzerauthentifizierung zu ermöglichen und Unternehmen bei der Bekämpfung der zunehmenden Cyberkriminalität zu unterstützen. Diese bahnbrechende neue Lösung basiert auf einer bewährten Technologie, die bereits in großem Umfang in Mobilfunknetzen eingesetzt wird und nun erstmals auch Unternehmen zur Verfügung steht. Mit tru.ID können Unternehmen eine Verbindung zu einer einzigen API herstellen, um schnell und unkompliziert eine SIM-basierte Authentifizierung für alle Kunden und Mitarbeiter in verschiedenen Märkten zu ermöglichen. Die Plattform tru.ID ist bereits in 20 Ländern mit mehr als 2 Milliarden Mobilfunkkunden im Einsatz und wird derzeit weltweit eingeführt. Um mehr über tru.ID zu erfahren, besuchen Sie https://tru.id.

