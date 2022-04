DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Norwegen fand wegen des Feiertages Gründonnerstag nur ein verkürzter Handel bis 13 Uhr MESZ statt.

DONNERSTAG: In Norwegen und Dänemark bleiben die Börsen wegen Gründonnerstag geschlossen. In Schweden (13 Uhr MESZ) und am US-Anleihemarkt (20 Uhr MESZ) findet ein verkürzter Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (18:28 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.827,96 -0,09% -10,94% Stoxx50 3.761,31 +0,14% -1,50% DAX 14.076,44 -0,34% -11,38% FTSE 7.576,69 +0,00% +2,60% CAC 6.542,14 +0,07% -8,54% DJIA 34.403,59 +0,54% -5,32% S&P-500 4.430,33 +0,75% -7,05% Nasdaq-Comp. 13.588,35 +1,62% -13,15% Nasdaq-100 14.164,62 +1,61% -13,21% Nikkei-225 26.843,49 +1,93% -6,77% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 155,73 +53

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 101,99 100,60 +1,4% 1,39 +37,9% Brent/ICE 106,23 104,64 +1,5% 1,59 +38,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.979,68 1.966,85 +0,7% +12,83 +8,2% Silber (Spot) 25,75 25,37 +1,5% +0,38 +10,5% Platin (Spot) 983,98 969,95 +1,4% +14,03 +1,4% Kupfer-Future 4,71 4,72 -0,1% -0,01 +5,9%

Die Ölpreise legen weiter zu, obwohl die staatliche Energy Information Administration einen überraschend starken Aufbau der US-Rohölvorräte gemeldet hat. Allerdings sagte Russlands Präsident Putin, die Gespräche mit der Ukraine befänden sich in einer "Sackgasse", was die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung und die Entschärfung der Versorgungsengpässe zunichte macht. Zudem sind Chinas Öl-Importe im März im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Prozent gesunken und damit klar hinter den Erwartungen eines Plus von 8 Prozent geblieben, da der Lockdown in Schanghai die Wirtschaft des Landes belastet hat.

FINANZMARKT USA

Freundlich - Neue Inflationsdaten wurden rasch abgehakt. Stattdessen konzentrieren sich die Anleger auf die gerade anlaufende Bilanzsaison, die neben einigen Enttäuschungen auch Grund zum Optimismus gibt. Die zinssensitiven Technologiewerte dürften auch Rückenwind von den erneut etwas gesunkenen Marktzinsen erhalten. Hatten die US-Verbraucherpreise am Vortag noch die vage Hoffnung geschürt, dass die Inflation schon bald ihren Höhepunkt erreicht haben könnte, sorgen die Erzeugerpreise für den März für Ernüchterung. Damit wird die US-Notenbank in ihrem geldpolitischen Kurs bestätigt, mit einer kräftigen Straffung zu versuchen, die hohe Inflation einzudämmen. Keine neuen Entwicklungen gibt es im Ukraine-Krieg. Beobachter erwarten in den kommenden Tagen wieder verstärkte russische Angriffe, vor allem im Osten der Ukraine. Am Vortag hatte der russische Präsident Wladimir Putin die "planmäßige" Fortsetzung des Militäreinsatzes angekündigt. Damit scheint es derzeit keine Hoffnung auf eine Verhandlungslösung zu geben. Vielmehr rücken die immer deutlicher sichtbar werdenden negativen Auswirkungen auf die globale Konjunktur in den Mittelpunkt. In der anlaufenden US-Berichtssaison bilden die Quartalszahlen der US-Banken einen ersten Höhepunkt. Für Enttäuschung sorgt JPMorgan Chase. Der Konzern hat im ersten Quartal einen niedrigeren Gewinn verbucht, als die Analysten erwartet hatten. Die Aktie ist schwächster Dow-Wert. Blackrock (-0,1%) hat den Überschuss dagegen im ersten Quartal um fast eine viertel Milliarde Dollar erhöht und damit die Markterwartungen übertroffen. Am Donnerstag folgen Wells Fargo, Citigroup und Goldman Sachs. Delta Air Lines (+4,7%) profitiert vom wieder zunehmenden Flugverkehr. Die Gesellschaft meldete für ihr erstes Quartal einen deutlich über den Erwartungen liegenden Umsatz. Der Verlust war geringer als befürchtet. Delta ist zudem optimistisch, dass das Passagieraufkommen mit den steigenden Kerosinkosten Schritt halten kann. Southwest Airlines verteuern sich um 7,0 Prozent und American Airlines um 9,4 Prozent. Der Transportsektor gehört mit plus 1,4 Prozent zu den führenden Gewinnern.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Leichter - Inflationssorgen, der anhaltende Ukraine-Krieg und gemischte Wirtschaftsdaten aus China belasteten etwas. Die US-Erzeugerpreise sind im März mit einem Plus von 1,4 Prozent auf Monatssicht viel stärker gestiegen als die erwarteten 1,1 Prozent. Im Kern fiel die Teuerung sogar doppelt so hoch aus. Damit wurde den Hoffnungen, dass die Inflation einen Scheitelpunkt erreicht haben könnte, ein Dämpfer versetzt. Am Vortag waren die US-Verbraucherpreise im März im Kern unter der Erwartung geblieben, was an den Märkten als ein mögliches Signal für einen Inflationsgipfel gewertet worden war. Die nun veröffentlichten Erzeugerpreise legen aber nahe, dass die Verbraucherpreise weiter steigen könnten, denn die Erzeugerpreise haben Vorlaufcharakter. Nach einem volatilen Verlauf schlossen LVMH 0,5 Prozent fester. Zeitweise notierten die Titel deutlich im Minus. Die Quartalszahlen fielen besser als erwartet aus. Das Hauptthema für die Aktie war allerdings die Unsicherheit über die weitere Entwicklung in China wegen der pandemiebedingten Lockdowns. Für Tesco ging es 2 Prozent nach unten. Der Einzelhändler hat sich zurückhaltend zu den weiteren Aussichten geäußert. Adidas verloren 2,3 Prozent auf 197,76 Euro. Belastend wirkte eine negative Studie von Baader. Die Analysten haben das Papier auf "Reduce" gesenkt und das Kursziel deutlich auf 190 nach 265 Euro reduziert. Adidas habe in wachsendem Maße mit Gegenwind zu kämpfen. Bei der Vorlage der Zahlen am 6. Mai dürfte das Unternehmen einen trüberen Ausblick auf den Rest des Jahres geben. K+S (+4,9%) waren gesucht nach einem günstigen Ausblick. Der Konzern hob die Prognose für das EBITDA im Geschäftsjahr 2022 auf 2,3 bis 2,6 Milliarden Euro an, der Vara-Konsens lag nach Unternehmensangaben per 6. April bei 2,16 Milliarden. Auch beim Ausblick für den Cashflow wird das Unternehmen optimistischer.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 12:19 Uhr Di 17:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,0835 +0,1% 1,0829 1,0872 -4,7% EUR/JPY 136,24 +0,3% 136,53 136,09 +4,1% EUR/CHF 1,0113 +0,1% 1,0104 1,0108 -2,5% EUR/GBP 0,8319 -0,1% 0,8324 0,8340 -1,0% USD/JPY 125,77 +0,3% 126,07 125,20 +9,3% GBP/USD 1,3023 +0,1% 1,3009 1,3035 -3,8% USD/CNH (Offshore) 6,3775 +0,0% 6,3752 6,3766 +0,4% Bitcoin BTC/USD 40.825,65 +2,8% 39.954,72 39.983,64 -11,7%

Der Dollar kommt leicht zurück. Der Dollar-Index sinkt um 0,2 Prozent, nachdem er im Verlauf den höchsten Stand seit 23 Jahren markierte. Übergeordnet dürften jedoch die anstehenden Zinserhöhungen der US-Notenbank den Greenback stützen. Denn auch wenn die Kerninflation bei den Verbraucherpreisen im März etwas nachgelassen habe, dürfte die Fed an ihrem Kurs aggressiver Straffungen der Geldpolitik festhalten, heißt es.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

In einer zum Teil rasanten Gegenbewegung ist es am Mittwoch an den ostasiatischen Börsen überwiegend aufwärts gegangen. Im Fokus standen US-Inflationsdaten vom Vortag, die zwar hoch ausgefallen waren. Doch in der Kernrate erhöhten sich die Verbraucherpreise etwas weniger stark als erwartet. Marktteilnehmer schöpften daraus Hoffnung, dass die Inflation vielleicht schon bald ihren Zenit erreicht haben könnte. Derweil hat Neuseelands Zentralbank den Leitzins um einen halben Prozentpunkt angehoben, und in China fielen Importdaten schwach aus. Die gängigen Sorgen wegen steigender Zinsen, der hohen Inflation und des Ukrainekriegs schwelten allenfalls im Hintergrund. Am Vortag hatte Russlands Präsident Wladimir Putin die "planmäßige" Fortsetzung des Militäreinsatzes in der Ukraine angekündigt. In Japan erholten sich die Aktienkurse von den Vortagesabgaben, gestützt auch von der jüngsten massiven Schwäche des Yen. Überdies sind die Maschinenbauaufträge im Februar im Kern besser ausgefallen als erwartet. Uneinheitlich zeigten sich die chinesischen Börsen in Hongkong und Schanghai.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

BEIERSDORF / HENKEL

Beiersdorf und Henkel investieren in einen neuen Fonds, der sein Geld für die Entwicklung nachhaltiger Verpackungen zur Verfügung stellen will. Wie die Risikokapitalgesellschaft Emerald Technology Ventures mitteilte, sind die beiden deutschen Konzerne einem neuen Fonds als Gründungs-Investoren beigetreten. Daneben werden auch Chevron und Waste Managment als weitere Investoren genannt. Der neue Fonds ziele darauf ab, die Entwicklung fortschrittlicher Materialien und industrieller Technologien voranzutreiben, die sowohl der Umwelt zugutekommen als auch attraktive Erträge erzielen.

BOSCH / AWS

Die Robert Bosch GmbH und der US-Cloudanbieter Amazon Web Services (AWS) haben eine strategische Zusammenarbeit vereinbart, um die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Transport- und Logistikbranche zu erhöhen. Bosch will hierbei eine Logistik-Plattform für digitale Dienstleistungen auf AWS entwickeln, deren Herzstück ein Marktplatz für digitale Dienstleistungen darstellen soll. AWS steuere seine umfassenden Cloud-Angebote sowie Expertise bei.

KNORR-BREMSE

hat sich mit der Robert Bosch GmbH über die Übernahme der Anteile am bisher gemeinsam geführten europäischen und japanischen Nutzfahrzeuggeschäft geeinigt und damit einen Rechtsstreit beendet. Wie das Unternehmen mitteilte, wird gegen die Zahlung eines Kaufpreises von 360 Millionen Euro die Knorr-Bremse AG die Anteile von jeweils 20 Prozent übernehmen und alleiniger Gesellschafter der Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH und der Knorr-Bremse Commercial Vehicle Systems Japan Ltd. werden.

OBI

Die Marke Obi ist auf dem russischen Markt Geschichte: Alle juristischen Einheiten in Russland seien "ohne Kaufpreiszahlung an einen Investor übertragen" worden, teilte die Baumarktkette am Mittwoch mit. Damit bestätigte Obi russische Medienberichte vom Dienstag, allerdings war da von einem Verkauf die Rede, nicht von einer Abgabe der Filialen ohne jeden Kaufpreis. Der Name des Investors wurde nicht genannt.

EDF

Die Electricite de France SA (EDF) will ihre Ausgaben für die Entwicklung erneuerbarer Energien in diesem Jahr um fast 30 Prozent erhöhen. Damit will der französische Energiekonzern seine Position im Geschäft mit grünem Wasserstoff stärken, wie zwei Führungskräfte sagten. EDF gab im vergangenen Jahr fast 2 Milliarden Euro für erneuerbare Energien aus und will diesen Betrag 2022 deutlich erhöhen, wie der CEO von EDF Renewables, Bruno Bensasson, sagte.

GLAXOSMITHKLINE

Der britische Pharmakonzern stärkt seine Pipeline an Krebsmedikamenten mit der Akquisition der Sierra Oncology Inc. für 1,9 Milliarden US-Dollar. Im Mittelpunkt des Interesses steht dabei das Medikament Momelotinib. Es wurde zur Behandlung von Patienten mit einer seltenen Form von Knochenmarkkrebs, der Myelofibrose, entwickelt. Sierra will das Medikament schon in den kommenden Wochen bei der US-Gesundheitsbehörde FDA zur Prüfung einreichen. Glaxo rechnet schon im nächsten Jahr mit ersten Umsätzen.

STELLANTIS

hat auf seiner Hauptversammlung das Magenziel für 2022 und seine Ausschüttungspolitik für die kommenden Jahre bekräftigt. Der Automobilhersteller bestätigte in einer Präsentation seine Prognose für eine zweistellige bereinigte operative Marge in 2022 sowie einen positiven industriellen freien Cashflow. Der Autokonzern, zu dem Marken wie Peugeot, Opel, Fiat, Chrysler und Jeep gehören, bestätigte zudem, dass bis 2025 eine Dividendenquote von 25 bis 30 Prozent gelten und bis zu 5 Prozent der ausstehenden Aktien zurückgekauft werden sollen.

DEEZER

Der französische Musikstreamingdienst steht kurz vor einer Börsennotierung mit Hilfe einer bereits gelisteten Zweckgesellschaft (SPAC). Unterstützung kommt von der Familie, die hinter dem Luxusriesen Kering SA steht, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Deezer befindet sich in Gesprächen über eine Fusion mit der an der Pariser Börse notierten I2PO SA, so die Personen. Der Abschluss der Transaktion könnte in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden, so die Personen. Eine Bewertung des Deals ist nicht bekannt.

JPMORGAN CHASE

hat im ersten Quartal einen niedrigeren Gewinn verbucht, als Analysten von der Wall Street erwartet hatten. Der Nettogewinn fiel im Berichtszeitraum auf 8,28 Milliarden Dollar bzw. 2,63 Dollar je Aktie, gegenüber 14,3 Milliarden bzw. 4,50 Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Die Einnahmen fielen von 32,3 auf 30,7 Milliarden Dollar. Analysten hatten laut einer Factset-Umfrage einen Gewinn von 2,72 Dollar je Anteilsschein bei Einnahmen von 30,59 Milliarden Dollar erwartet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

