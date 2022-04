Die Western Provident Association (WPA), ein führendes gemeinnütziges Krankenversicherungsunternehmen, und Top Down Systems Corporation (Topdown), ein führendes Softwareunternehmen für Customer Communication Management (CCM), gaben heute bekannt, dass sie die INTOUCH-Lösung von Topdown in der gesamten Kundenkommunikation der WPA einsetzen werden, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, die Produktivität zu steigern und die Kosten zu senken.

Unternehmen aller Branchen stehen heute vor der Herausforderung, die Kommunikation mit ihren Kunden so zu verwalten, dass sie unter Wahrung des Datenschutzes flexible Inhalte und effiziente Abläufe erreichen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat Topdown die SaaS-CCM-Lösung INTOUCH entwickelt, einen innovativen Cloud-basierten CCM-Ansatz für die gemeinsame Nutzung von Daten, Inhalten und Prozessen in Unternehmen, der die Kommunikationsabläufe verändert.

"Als gemeinnütziges Versicherungsunternehmen in einem regulierten Umfeld haben wir das strategische Ziel, unsere Kunden so zu behandeln, wie wir selbst behandelt werden möchten. Wir suchen ständig nach Möglichkeiten, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen und entwickeln sie weiter. Wir haben uns den Ruf eines hervorragenden Dienstleisters hart erarbeitet. Die intelligente Automatisierung und die flexible Integrationsplattform der INTOUCH-Lösung von Topdown wird unser Kundenbetreuungsteam sofort in die Lage versetzen, Inhalte zu verwalten und unsere Kommunikation zu verbessern", sagte Mike Downing, Chief Technology Officer der WPA.

Die einfache, aufgabenorientierte Benutzeroberfläche von INTOUCH ermöglicht es auch Nicht-IT-Ressourcen, CCM-Vorlagen und regelbasierte Workflows für zentralisierte Inhalte und Branding-Assets zu erstellen. INTOUCH bietet unternehmensweite Funktionen für die Vorlagenkonsolidierung und optimierte Omnichannel-Inhaltsaktualisierungen. Die Entwicklungszeit für Vorlagen wird erheblich verkürzt, was die Markteinführung beschleunigt und die Möglichkeit eröffnet, das Arbeitsvolumen zu erhöhen. INTOUCH bietet ein Höchstmaß an Datensicherheit und Datenschutz für alle Phasen von Inhalten, egal ob sie gespeichert, in Gebrauch oder in Bewegung sind.

"Die Umstellung des CCM-Betriebs auf eine moderne Cloud-basierte Plattform ermöglicht es Unternehmen, ihre Effizienz zu optimieren und die Effektivität ihrer Kommunikation in einer sicheren Umgebung zu verbessern. Wir freuen uns, mit der WPA zusammenzuarbeiten, um ihre CCM-Strategien voranzutreiben und gleichzeitig ihre Abhängigkeit von IT-Ressourcen zu verringern. Unsere INTOUCH-Lösung und unser CCM-Expertenteam ermöglichen eine schnelle Integration der Plattform und eine einfache Nutzung, um unmittelbare Vorteile und Möglichkeiten zur Geschäftsausweitung zu entdecken", sagte Matt Lederer, SVP of Sales and Marketing, Topdown.

Über die Western Provident Association (WPA)

Die WPA hilft ihren Kunden, die beste Betreuung zu erhalten. Mit einer Tradition von mehr als 120 Jahren bedient die WPA Familien, Selbstständige, freie Berufe, KMU, Großunternehmen und globale Marken.

Über Topdown

Topdown bietet Software und Dienstleistungen für das Management der Kundenkommunikation für Unternehmen, die ihren Kunden die bestmögliche Erfahrung in hochwertigen Kundenprozessen bieten wollen. Seit fast 40 Jahren hilft Topdown Unternehmen, effektiver und effizienter mit ihren Kunden zu kommunizieren vom Mainframe über den Desktop bis hin zur Cloud.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220413005119/de/

