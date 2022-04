The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.04.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.04.2022



ISIN Name

CA28474P1027 ELECTRA BATTERY MATERIALS

CA30710L2003 FANDOM SPORTS MEDIA

SG1Q42922142 CHINA HAIDA LTD. SD -,05

US98979H2022 ZOSANO PHARM.NEW DL-,0001

ELECTRA BATTERY MATERIALS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de