DGAP-Ad-hoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

Drägerwerk AG & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen für das 1. Quartal 2022 - Zunehmende Schwierigkeiten bei der Lieferung elektronischer Bauteile machen das untere Ende der Jahresprognose wahrscheinlich



13.04.2022 / 21:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung nach § 17 MAR



Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger legt vorläufige Zahlen für das 1. Quartal 2022 vor - Zunehmende Schwierigkeiten bei der Lieferung elektronischer Bauteile machen das untere Ende der Jahresprognose wahrscheinlich



Lübeck, 13. April 2022 - Der Umsatz von Dräger lag auf Basis vorläufiger Berechnungen im ersten Quartal 2022 bei 649,5 Mio. Euro (Q1 2021: 792,1 Mio. Euro). Damit blieb er währungsbereinigt 19,5 Prozent unter dem Rekordwert des Vorjahresquartals. Der Hauptgrund hierfür war die deutlich geringere Nachfrage nach Beatmungsgeräten und Atemschutzmasken, die bis Ende letzten Jahres im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sehr stark nachgefragt waren. Aus der damit einhergehenden veränderten Produktzusammensetzung des Umsatzes (Mix-Effekt) resultiert auch eine deutlich geringere Bruttomarge von 42,2 Prozent (Q1 2021: 52,1 Prozent). Zudem belasteten weiterhin stark steigende Preise bei Vorprodukten, wie zum Beispiel Elektronikkomponenten, sowie unverändert hohe Fracht- und Logistikkosten das Ergebnis. Das EBIT lag im ersten Quartal 2022 bei rund -35 Mio. Euro (Q1 2021: 128,9 Mio. Euro). Der Auftragseingang entwickelte sich erfreulich. Er legte im ersten Quartal 2022 währungsbereinigt um 10,2 Prozent auf 825,7 Mio. Euro zu (Q1 2021: 739,8 Mio. Euro). Er stieg dabei sowohl im Segment Medizintechnik als auch im Segment Sicherheitstechnik an. Der Geschäftsverlauf zum ersten Quartal entspricht somit der bereits veröffentlichten Prognose, wonach für das laufende Jahr mit einem währungsbereinigten Umsatzrückgang zwischen - 5,0 und - 9,0 Prozent und einer EBIT-Rendite zwischen 1,0 und 4,0 Prozent zu rechnen ist. Der Vorstand bestätigt diese Prognose, hält jedoch aufgrund der zunehmenden Schwierigkeiten bei der Lieferung elektronischer Bauteile nunmehr das untere Ende für wahrscheinlich. Die vollständigen Ergebnisse für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres werden am 28. April 2022 veröffentlicht. Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55

23558 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com Investor Relations:

Thomas Fischler

Tel. +49 451 882-2685

thomas.fischler@draeger.com Corporate Communications:

Melanie Kamann

Tel. +49 451 882-3998

melanie.kamann@draeger.com Disclaimer

Diese Mitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Dräger-Konzerns. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich dem Einfluss des Unternehmens entziehen und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen (inkl. alternative Leistungskennzahlen) finden Sie auf unserer Website www.draeger.com unter Investoren / Kennzahlendefinitionen. 13.04.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de