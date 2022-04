Wirklich viel zu lachen hatten die Anleger auch am Dienstag nicht. Doch immerhin zeigten die Märkte sich wieder etwas ruhiger als noch am Vortag. Die Zinssorgen sind nicht unbedingt verdaut, zumindest aber zu weiten Teilen eingepreist, sodass der Blick sich wieder auf andere Themen richten kann.Im Falle von BASF (DE000BASF111) waren das vor allem die Zahlen für das erste Quartal, welche Licht und Schatten mit sich brachten. Wie erwartet kam es zu heftigen Wertberichtungen bei der Tochter Wintershall Dea, was den Konzern eigenen Angaben zufolge 1,1 Milliarden Euro kostete. ...

