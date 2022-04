Global größtes Lithium-Deposit: AVZ Minerals: Positive Entscheidung Bergbaukonzession für Manono rückt näher

Anzeige / Werbung

Manono ist die weltweit größte Lithiumlagerstätte (Festgestein). CATH beteiligte sich mit zunächst 240 Mio. USD; leitete neue Machbarkeitsstudie mit doppelten Erztonnagen ein. Auch Regierung des Kongos stark involviert.





Vom Department of Mines hat AVZ Minerals Ltd. (ASX: AVZ, FSE: 3A2) ein positives technisches Gutachten für das Manono-Lithium- und Zinnprojekt im Kongo erhalten. Dieses stellt eine Grundbedingung für den Erhalt der endgültigen Bergbaukonzession dar. Auf dem Weg, die vollständige Bergbaulizenz zu erhalten, ist AVZ Minerals damit einen wichtigen Schritt vorangekommen.



Allgemeine Informationen, Chart und Videos über AVZ Minerals und anderen Rohstoff-/Technologieunternehmen unter:

?? axinocapital.de/avz oder ?? axinocapital.de





Abonnieren Sie bitte unseren YouTube Kanal ?? Hier



Die ausstehenden Genehmigungen der Regierung des Kongos haben die Geduld der Anleger in den letzten Wochen auf eine harte Probe gestellt, denn der ursprüngliche Zeitplan geriet durch die eingetretenen Verzögerungen etwas in Verzug. Nun liegt zwar noch nicht die endgültige Bergbaulizenz vor, doch sie ist einen entscheidenden Schritt näher gerückt.

Dies sehen auch die Marktteilnehmer in Australien so, wo der AVZ-Kurs in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zweistellige Kursgewinne für sich verbuchen konnte. Das ist vor dem Hintergrund, dass die AVZ-Minerals-Aktie, bevor die Nachricht kam, nahe an ihrem Allzeithoch notierte, ein sehr überzeugendes Statement der Anleger.

AVZ Minerals erfüllt alle vier Anforderungen für die Erteilung der Bergbaukonzession

Der Jubel der Anleger ist verständlich, denn AVZ Minerals wurde durch das positive Gutachten des Department of Mines bestätigt, dass das Unternehmen wie auch das Manono-Lithium- und Zinnprojekt alle vier Schlüsselkomponenten erfüllt, die im Kongo für die Erteilung einer Bergbaukonzession erforderlich sind.

Damit steht einer baldigen Entscheidung über die Vergabe der Bergbaulizenz für das Manono-Projekt nicht mehr viel im Weg und es darf erwartet werden, dass die Entscheidung über die Konzession schon in Kürze getroffen wird. Wobei der heutige Kurssprung in Down Under andeutet, dass die Investoren klar mit einem positiven Entscheid der Regierung rechnen.







Herausragende Machbarkeitsstudie basiert bisher nur auf den

Pegmatit Roche Dure im südwesten des Manono Projektes



Alle vier geforderten Schlüsselelemente sind vorhanden

Beurteilt hat das Department of Mines in seinem Gutachten vier Schlüsselkomponenten. Sie müssen alle erfüllt sein, damit sich die Regierung in der Lage sieht, einem Unternehmen und seinem Projekt die endgültige Bergbaukonzession zu erteilen. Der erste wichtige Faktor ist die Umweltgenehmigung.

Das den Antrag stellende Unternehmen muss aber nicht nur zeigen, dass es den Abbau von Rohstoffen in einer umweltverträglichen Art und Weise realisieren kann. Auch die finanzielle Leistungsfähigkeit muss gegeben sein. Hier punktet AVZ Minerals, weil das Unternehmen selbst gut aufgestellt ist und mit der chinesischen Suzhou CATH einen starken Partner an seiner Seite hat.

Benötigt werden daneben auch ein positives Katastergutachten und ein günstiges technisches Gutachten. AVZ Minerals überspringt alle diese Hürden und räumt damit die letzten Zweifel aus dem Weg, dass die Inbetriebnahme des Manono-Projekts doch noch aus rechtlichen Gründen scheitern könnte, denn die letzte verfahrenstechnische Hürde ist nun genommen.







Es wurde bisher viel gebohrt: Am meisten auf Roche Dure; aber auch

auf Pegmatit Carriere de L'este



Die Ampel springt von Rot auf Rot-Gelb um

Da auch die Regierung des Kongos ein starkes Interesse daran hat, das Manono-Projekt in Produktion zu bringen, kann erwartet werden, dass die finale Entscheidung des Bergbauministeriums über die Erteilung der Bergbaukonzession in Kürze erfolgen wird.





Sie wird, wie AVZ-Minerals-Geschäftsführer, Nigel Ferguson zurecht betont, der Katalysator sein, der die Erschließung des Manono-Projekts durch die Partner, zu denen auch die Regierung des Kongos gehört, noch einmal mächtig voranbringen wird, sodass die letzten auf dem Weg bis zur Produktion noch anstehenden Schritte energisch gegangen werden können.







Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der AVZ Minerals Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der AVZ Minerals Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.

Enthaltene Werte: AU000000AVZ6