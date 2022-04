Um in der heutigen globalen Wirtschaft erfolgreich zu sein und sich gegen die Konkurrenz im Ausland zu behaupten, müssen Unternehmen ihren Kunden attraktive Verkaufsbedingungen und geeignete Mechanismen für den internationalen Zahlungsverkehr bieten. Die häufigste Art, Rechnungen im internationalen Geschäftsverkehr zu begleichen, ist die Banküberweisung oder eine Kreditgenossenschaft, doch der Wechselkurs ist ungünstig.

Eine weitere Option, die als eine der besten internationalen Zahlungslösungen für Unternehmen gilt, sind Online-Zahlungsanbieter. DNBC nennt Ihnen 5 Gründe, um internationale Geschäftszahlungen über ein Geschäftskonto abzuwickeln, damit Sie keine potenziellen Kunden an die Konkurrenz verlieren, nur weil sie keine alternativen Zahlungsoptionen in Betracht ziehen.

1. Hohe Transparenz

Geschäftsleute befürchten, hohe Gebühren für internationale Geschäftszahlungen entrichten zu müssen. Grenzüberschreitende Zahlungen können aufgrund von versteckten Gebühren und verwirrenden Wechselkursberechnungen kompliziert und kostspielig sein. Informieren Sie sich über die Wechselkurse und Gebühren, die von Geldtransferdienstleistern erhoben werden, bevor Sie eine Transaktion ausführen.

2. Überweisungen in alle Welt in verschiedenen Währungen

Bei Einkäufen wird Bargeld oft bevorzugt, aber nicht jeder akzeptiert es insbesondere bei internationalen Geschäftszahlungen. Das Begleichen von Hypotheken und anderen Rechnungen in einem fremden Land stellt Geschäftsleute vor große Herausforderungen.



Wir bei DNBC Financial Group ermöglichen SWIFT- und SEPA-Überweisungen in 170 Länder und Territorien weltweit und bieten unseren Kunden eine Reihe von Alternativen mit den niedrigsten Tarifen und den kürzesten Wartezeiten.

3. Organisierte Geschäftsdokumente

Ein Geschäfts-Girokonto für internationale Geschäftszahlungen ist eine gute Idee für Geschäftsleute, um ihr Unternehmen effektiv zu verwalten. Das Konto kann Quittungen und Ausgabenkontrollen speichern, die Ihnen helfen, den Überblick über Ihre Kosten zu behalten, Ausgaben zu überprüfen, Mehrausgaben zu vermeiden und die Gewinnspanne auf einfache Weise zu erfassen.



Mit DNBCnet Mobile App können Sie den Saldo Ihrer Zahlungskarte jederzeit und von jedem Ort aus über DNBCnet, SMS Banking oder einen Geldautomaten abfragen. Ferner unterstützen wir den Export von elektronischen Kontoauszügen Ihrer Transaktionen im Laufe eines Monats oder mehrerer Monate.

4. Überweisungslimits



Der Höchstbetrag je Transaktion ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Einrichtung eines Geschäftsgirokontos. Einige Anbieter verlangen einen Mindestbetrag, während bei anderen keine Einschränkungen bestehen. Es kommt darauf an, eine Quelle oder einen Anbieter zu finden, der die Anforderungen Ihres Unternehmens dauerhaft erfüllen kann.

Hier bei DNBC kann das Transaktionslimit bis zu 500.000 EUR/Tag für Geschäftskonten betragen.

5. Schnelle Überweisungsausführung

Da internationale Geschäftszahlungen per Banküberweisung den Besuch einer Bankfiliale und das Ausfüllen von Dokumenten erfordern, gilt dies als sehr zeitaufwändig. Wenn Sie eine Sofortüberweisung benötigen, sind Kreditgenossenschaften erste Wahl. Allerdings werden für diese Dienstleistungen höhere Gebühren als für andere Methoden erhoben!

Online-Zahlungsanbieter wie DNBC bieten dieselben Vorteile bei niedrigeren Transaktionskosten. Die Bearbeitung von Überweisungen in den meisten Währungen beansprucht ein bis drei Werktage, bei bestimmten Währungen kann sie jedoch länger dauern. Das sind die durchschnittlichen Ausführungsfristen bei DNBC Financial Group:

SWIFT-Dienste für internationale Überweisungen: 2 bis 5 Werktage

- SEPA für Überweisungen in die Eurozone: 1 bis 2 Werktage

Internationale Zahlungen über Geschäftskonten mit DNBC

DNBC Financial Group hat sich dem Ziel verschrieben, das beste Geschäftskonto für internationale Zahlungen zu werden. Wir bieten Ihnen ein umfassendes Onlinebanking-Erlebnis, führen Geldtransaktionen in über 170 Länder in verschiedenen Währungen aus und stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Finden Sie heraus, wie DNBC Ihnen helfen kann, internationale Zahlungen besser abzuwickeln.

