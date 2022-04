DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 14. April

=== 07:00 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 1Q, Stockholm 07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam *** 08:00 FR/Hermes International SCA, Umsatz 1Q, Paris 08:00 DE/Insolvenzen Januar 08:00 DE/Beschäftigte im verarbeitenden Gewerbe Februar 09:30 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Senatsbeschluss (ohne mündliche Verhandlung) zur Wahlprüfungsbeschwerde gegen die Zurückweisung einer Landesliste der NPD im Rahmen der Bundestagswahl 2017, Karlsruhe 10:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, Online-HV 10:30 DE/Beiersdorf AG, Online-HV *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 1Q, Minneapolis 12:00 DE/Cliq Digital AG, Online-HV *** 12:50 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q, San Francisco 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q, New York *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 1Q, New York *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% Einlagensatz PROGNOSE: -0,50% zuvor: -0,50% *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q, New York *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung, Frankfurt *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz März PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 14:30 US/Import- und Exportpreise März Importpreise PROGNOSE: +2,2% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 172.000 zuvor: 166.000 *** 15:00 US/IWF, Rede (virtuell) der Geschäftsführenden Direktorin Georgieva vor der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan April (1. Umfrage) PROGNOSE: 59,0 zuvor: 59,4 *** 16:00 US/Lagerbestände Februar PROGNOSE: +1,3% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm 23:55 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einer Veranstaltung der Rider University, Lawrence Township - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - Verkürzter Börsenhandel Schweden (bis 13:00), US-Anleihemarkt (bis 20:00) - Börsenfeiertag Dänemark, Norwegen ===

