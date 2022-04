Logistik und globale Handelsnetzwerke könnten sich in eine neue Wirtschaftsordnung bewegen, so Alan McKinnon, Professor für Logistik an der Kuehne Logistics University. Als Hauptredner auf der ersten jährlichen Supply Chain Resilience Conference von Logistics UK, die am 30. März 2022, in London, Großbritannien (GB), stattfand, meinte McKinnon, dass die Lieferkette sich...

Den vollständigen Artikel lesen ...