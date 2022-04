Gurit Holding AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Gurit verkauft Luft- und Raumfahrtgeschäft an Isovolta



14.04.2022 / 06:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Zürich, 14.April 2022 - Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Gurit (SIX Swiss Exchange: GUR) gab heute den Verkauf seines Luft- und Raumfahrtgeschäfts (Aerospace) an die Isovolta Gruppe, einen Hersteller von Verbundwerkstoffen mit Sitz in Österreich, bekannt. Die Unterzeichnung und der Abschluss der Transaktion erfolgten zeitgleich und werden am 13. April 2022 wirksam. Die Veräusserung des Luft- und Raumfahrtgeschäfts steht im Einklang mit der Strategie von Gurit, ihre Aktivitäten auf die Windturbinenrotorblätter sowie auf die Märkte Marine und Industrie zu konzentrieren und diese Segmente weiter zu stärken. Gurit CEO Mitja Schulz erklärt: "Wir freuen uns, dass wir einen neuen Eigentümer gefunden haben, der unserem Luft- und Raumfahrtgeschäft die Möglichkeit zu weiterem Wachstum und strategischer Entwicklung bietet. Wir sind überzeugt, dass der Verkauf an Isovolta eine hervorragende Lösung sowohl für die betroffenen Mitarbeiter als auch für unsere Kunden in der Luft- und Raumfahrt ist." Die Produktionsstätte für Prepregs für die Luft- und Raumfahrt im deutschen Kassel, beschäftigt 80 Mitarbeiter. Eine Vereinbarung für die Transitionsphase wird eine reibungslose Übergabe zwischen den beiden Unternehmen ermöglichen. Die Isovolta Gruppe ist ein führender internationaler Hersteller von elektrischen Isoliermaterialien, technischen Laminaten und Verbundwerkstoffen mit einem starken Fokus auf die Innenausstattung von Flugzeugen. Das österreichische Unternehmen beschäftigt rund 1500 Mitarbeiter und hat Produktionsstätten unter anderem in Österreich und den USA. Unter Berücksichtigung dieser Transaktion erwartet Gurit nun für das Jahr 2022 einen Umsatz von rund CHF 410-450 Millionen und eine Betriebsgewinnmarge zwischen 5,5% und 8,0%. Das Unternehmen wird weitere Einzelheiten zu den finanziellen Auswirkungen dieser Transaktion in seinen Halbjahresergebnissen bekannt geben. Deutsche Übersetzung. Im Zweifelsfall gilt die englische Fassung. Über Gurit

Die Tochtergesellschaften der Gurit Holding AG, Wattwil/Schweiz, (SIX Swiss Exchange: GUR) sind auf die Entwicklung und Herstellung von hochentwickelten Verbundwerkstoffen, Anlagen zur Herstellung von Verbundwerkstoffen und Dienstleistungen im Bereich Core Kitting spezialisiert. Die Produktpalette umfasst strukturelle Kernmaterialien, faserverstärkte Prepregs, formulierte Produkte wie Klebstoffe und Harze. Gurit beliefert globale Wachstumsmärkte wie die Windturbinenindustrie, die Bootsbau, die Bahnindustrie und viele mehr. Gurit betreibt Produktionsstätten und Büros in Australien, China, Dänemark, Ecuador, Indien, Italien, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Polen, Schweiz, Spanien, Türkei, Grossbritannien und den USA.

www.gurit.com Alle in dieser Mitteilung verwendeten oder erwähnten Marken sind gesetzlich geschützt. Zukunftsgerichtete Aussagen:

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Annahmen, Planungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind immer mit Unsicherheiten behaftet. Geschäftliche und wirtschaftliche Risiken und Entwicklungen, das Verhalten von Wettbewerbern, politische Entscheidungen und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Annahmen, Planungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung abweichen. Die Gurit Holding AG übernimmt daher keine Verantwortung in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung