Wichtige Punkte Spotify hat erhebliche Investitionen in den Podcast-Bereich getätigt. Dies wird die Bruttomarge von Spotify in naher Zukunft verbessern. Das Management investiert für seine langfristigen Ziele. Die Abonnenten von Spotify (WKN:A2JEGN -4,08 % ) hören immer mehr Podcasts, da das Unternehmen hunderte Millionen in Inhalte und Technologie investiert. Obwohl die Hörerzahlen gestiegen sind, haben die Investitionen in Inhalte die Bruttomarge von Spotify belastet. Bisher hat Spotify mit seinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...