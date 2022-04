Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Swiss Re veröffentlicht Financial Condition Report 2021



14.04.2022 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR Zürich, 14. April 2022 - Swiss Re hat heute ihren Financial Condition Report 2021 für die Swiss Re Gruppe und die regulierten Gruppengesellschaften des Rück-/Versicherungsgeschäfts mit Sitz in der Schweiz für die am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Berichtsperiode veröffentlicht. Der Bericht enthält Informationen über den Swiss Solvency Test (SST-Quoten) und die Finanzlage der Swiss Re Gruppe und der in der Schweiz regulierten Rück-/Versicherungsgesellschaften Swiss Reinsurance Company AG, Swiss Re Nexus Reinsurance Company AG, Swiss Re International SE, Luxemburg (Zurich Branch) und iptiQ EMEA P&C S.A. Luxemburg (Zurich Branch). Die Veröffentlichung dieses Berichts erfolgt auf der Grundlage der aufsichtsrechtlichen Vorschrift gemäss FINMA-Rundschreiben 2016/2 Offenlegung - Versicherer. Der Financial Condition Report 2021 ist auf der Swiss Re Website zum Download verfügbar: swissre.com/FCR2021 Für weitere Fragen, bitte kontakten Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oderMedia_Relations@Swissre.com.

