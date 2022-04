DJ MÄRKTE ASIEN/Fest mit starken US-Vorgaben - Zinserhöhung in Korea

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend im Plus notieren die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Donnerstag. Damit reagieren sie unter anderem auf die Vorgaben der Wall Street, wo es vor allem an der Nasdaq steil aufwärts gegangen war. Hier half die Hoffnung, dass die Inflation ihrer Zenit erreicht haben könnte. Zuversicht kommt auch aus China, denn es wird erwartet, dass die Bank of China am Freitag die Leitzinsen senken und die Reserveranforderungen für Banken nach unten nehmen wird. Derweil hat am Donnerstag die südkoreanische Notenbank den Leitzins um ein Viertelprozent nach oben genommen.

In Japan sind es im Gefolge der Nasdaq vor allem die Technologie- und Elektronikwerte, die den Nikkei um 1 Prozent nach oben führen. So steigen Softbank um 2,2 Prozent und Advantest um 2,5 Prozent. Der am Vortag auf ein 20-Jahrestief gefallene Yen befördert ebenfalls die Kauflaune. Seit Anfang März ist der Dollar um rund 10 Yen gestiegen. Finanzwerte bleiben angesichts gesunkener US-Renditen erneut hinter dem Markt zurück.

Der Kospi in Südkorea tendiert nach der Leitzinserhöhung gegen den Trend nur knapp behauptet. In ihrer vierten Anhebung seit August 2021 hat die Bank of Korea den Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,5 Prozent nach oben genommen, um die Inflation zu bekämpfen. Die meisten Analysten hatten die Anhebung erst für Mai erwartet.

An den chinesischen Börsen in Hongkong (+0,4%) und Schanghai (+0,7%) geht es dagegen aufwärts. Gebremst werden die Kurse weiterhin von den harten Lockdown-Maßnahmen in Schanghai. In Australien gewinnt der Leitindex 0,5 Prozent.

Unter den Einzelwerten verbilligen sich in Sydney Iluka um 1 Prozent. Die Analysten der Citigroup sehen die jüngste Rally in dem Wert als übertrieben an und senken die Aktie auf "Sell". Dagegen steigen Guangzhou Tinci Materials Technology's in Schanghai um 2,4 Prozent. Daiwa Capital sieht eine günstige Kaufgelegenheit im Vorfeld der Erstquartalzahlen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.522,50 +0,6% +1,1% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.139,66 +1,1% -8,5% 08:00 Kospi (Seoul) 2.717,11 +0,0% -8,7% 08:00 Schanghai-Comp. 3.210,08 +0,7% -11,8% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 21.453,69 +0,4% -9,0% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.346,29 +0,1% +6,5% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.600,67 +0,2% +1,9% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:18 Uhr % YTD EUR/USD 1,0906 +0,1% 1,0890 1,0820 -4,1% EUR/JPY 136,59 -0,2% 136,89 136,54 +4,4% EUR/GBP 0,8304 +0,0% 0,8303 0,8339 -1,2% GBP/USD 1,3134 +0,1% 1,3117 1,2978 -2,9% USD/JPY 125,24 -0,4% 125,69 126,18 +8,8% USD/KRW 1.224,40 +0,1% 1.223,53 1.227,69 +3,0% USD/CNY 6,3668 -0,0% 6,3682 6,3664 +0,2% USD/CNH 6,3769 -0,0% 6,3787 6,3765 +0,4% USD/HKD 7,8395 +0,0% 7,8391 7,8385 +0,6% AUD/USD 0,7455 +0,0% 0,7454 0,7428 +2,7% NZD/USD 0,6821 +0,3% 0,6798 0,6790 -0,1% Bitcoin BTC/USD 41.392,07 +0,4% 41.214,97 40.138,92 -10,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 103,77 104,25 -0,5% -0,48 +40,3% Brent/ICE 108,63 108,78 -0,1% -0,15 +36,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.975,13 1.977,78 -0,1% -2,66 +8,0% Silber (Spot) 25,76 25,74 +0,1% +0,02 +10,5% Platin (Spot) 991,00 989,90 +0,1% +1,10 +2,1% Kupfer-Future 4,73 4,71 +0,4% +0,02 +6,2% ===

