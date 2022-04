In den US-Einzelhandel kommt mehr Bewegung. Die FRANCHISE GROUP steigt in den Übernahmepoker um KOHL'S ein. Man wäre bereit, 69 $ pro Aktie oder 9 Mrd. $ für die Kaufhauskette zu zahlen, soweit ein aktuelles Gerücht. Die Hudson's Bay Company hat durchblicken lassen, mindestens70 $ pro Aktie für KOHL'S zahlen zu wollen. Ein Konsortium, das von der Private-Equity-Firma Leonard Green & Partners unterstützt wird und zu dem auch Authentic Brands gehört, hat ebenfalls ein Angebot für KOHL'S abgegeben. Sycamore Partners und eine Gruppe, zu der auch Acacia Research gehört, haben in der ersten Bieterrunde Angebote für KOHL'S abgegeben. Die KOHL'S-Aktie ist auf die Gerüchte hin über 60 $ gestiegen. Einsteigen? Für eine spekulative Wette sind dieGerüchte belastbar.



