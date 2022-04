Im Wohnungsmarkt hat der Geiz nur bei den Ausbaustandards eingesetzt, nicht aber bei den Finanzierungen. Da wettet das Volk lieber auf feste, anstatt auf flexible Termine. Eine Volkswette, die mächtig was kostet jedes Jahr.Von Martin Neff An einem Freitagabend nach dem Volleyballtraining in der Beiz. Rolf hatte wohl ein Bierchen zu viel, jedenfalls stammelte er von einem Schnäppchen, das er gemacht hätte. Marktpreis 1'000.- CHF, aber «ich hab's natürlich für die Hälfte gekriegt». Er hätte den Typen im Laden einfach runtergehandelt, die verlangten stets zu viel, behauptete er stolz. Und schon gingen die Diskussionen...

Den vollständigen Artikel lesen ...