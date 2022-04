DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

WIRECARD - Der Bundesnachrichtendienst hat im vergangenen Jahr ein Angebot zu einem Treffen mit dem ehemaligen Wirecard-Manager Jan Marsalek in Moskau ausgeschlagen, weil er befürchtete, dass die Einladung zu einem Gespräch mit dem Gesuchten über Mittelsmänner eine Falle des russischen Geheimdienstes FSB sei, berichtet die Financial Times mit Hinweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das Treffen von Marsalek mit dem BND sei im März 2021 von einem Geschäftsmann vorgeschlagen, jedoch von hochrangigen BND-Mitarbeitern in Berlin abgelehnt worden, die den Geschäftsmann für einen informellen FSB-Mitarbeiter hielten. (Financial Times)

SAP - SAP will zum Cloud-Spezialisten werden, doch die Aktionäre sind skeptisch. Aufsichtsratschef Hasso Plattner bescheinigt seinem Unternehmen technische Fortschritte, aber Defizite bei der Kapitalmarktkommunikation. Er spricht über das Ende seiner Ära als Chefkontrolleur - und verrät, was der 28-jährige Unternehmensgründer Hasso Plattner über den SAP-Konzern von heute gedacht hätte. "Wir haben bessere Zahlen, aber Oracle macht bessere Bilanzpressekonferenzen", sagt Plattner. (Handelsblatt)

SAP - Vielen SAP-Aktionären und auch einem Teil der Belegschaft wird beim Blick auf die kommenden Jahre bang. Zwar gilt der DAX-Konzern aus Walldorf bis heute als Maßstab der hiesigen IT-Wirtschaft. Ein Blick auf Marktposition und Geschäftszahlen offenbart aber, dass SAP in einer handfesten Midlife-Crisis steckt. Der Umsatz des Konzerns ist in den letzten drei Jahren kaum noch gewachsen. SAP kämpft darum, in einer Technologiewelt zu bestehen, in der Software zur Dienstleistung aus der Cloud wird und Künstliche Intelligenz Geschäftsprozesse von der Maschinenwartung bis zur Buchhaltung verändert. Eine Welt, in der IT-Projekte höchstens ein paar Monate dauern dürfen und komplexe Geschäftsanwendungen aussehen sollen wie schicke Smartphone-Apps. Kurz: In der nicht nur neue Technologie, sondern auch neues Denken erforderlich ist. (Handelsblatt)

VOLKSWAGEN - Volkswagen Pkw plant mit der Verkaufsexpertin Imelda Labbe erstmals die Berufung einer Frau in den Markenvorstand. Dies erfuhr Business Insider aus Führungskreisen der Kernmarke im Wolfsburger Konzern. Demnach soll die 54-jährige Managerin im Sommer die Nachfolge von Klaus Zellmer im operativen Führungsgremium der Hauptmarke antreten. Der Vorstand für Vertrieb, Marketing und After Sales wechselt am 1. Juli als neuer CEO zur tschechischen VW-Tochter Skoda Auto. Bei VW war Labbe im März dieses Jahres zur Sprecherin der Geschäftsführung von Volkswagen Original Teile Logistik (OTLG) im hessischen Baunatal aufgerückt. Zuvor hatte sie dort als Head of Business Development gearbeitet und das globale Aftersales-Geschäft des Konzerns geleitet. (Business Insider)

COMMERZBANK - Die Commerzbank sieht trotz der verstärkten Warnungen der Aufseher keine Blase auf dem deutschen Immobilienmarkt. "Im Luxussegment gibt es sicherlich einige Gegenden, wo die Luft dünner wird" sagte der neue Privatkundenchef Thomas Schaufler im Gespräch. "Aber im Massenmarkt sehe ich keine großen Gefahren." Die Finanzaufsicht fordert von den Banken inzwischen, dass sie für private Baufinanzierungen mehr Geld zur Seite legen. Weitere Schritte könnten folgen. Commerzbank-Manager Schaufler sieht das gelassen. "Wenn ich auf das Segment Privat- und Unternehmerkunden schaue, machen wir etwas mehr als die Hälfte unserer Erträge im Kreditgeschäft mit der Baufinanzierung. Ich fühle mich damit ganz wohl", erklärte er. (Handelsblatt)

CISCO - Chuck Robbins, CEO des weltgrößten Netzwerkausrüsters Cisco, sieht durch den Ukrainekrieg die Produktion von Neongas in Gefahr. Zwar hätten die Halbleiterfertiger vor Kriegsbeginn genügend Neon eingekauft, doch ein Mangel könnte für die Branche noch zum Problem werden, ähnlich wie bei Palladium und Nickel. Noch mehr Sorgen macht er sich angesichts des globalen Preisanstiegs bei Energie und Lebensmitteln. Im Handelsblatt-Interview erklärt Robbins, wie die Pandemie das Geschäft des einstigen Hardwareproduzenten in Richtung Softwareschmiede verändert hat - und wie er sich die Arbeitswelt der Zukunft vorstellt: hybrid und dezentral. (Handelsblatt)

ATLANTIA - Die Benetton-Familienholding Edizione steht zusammen mit dem amerikanischen Investor Blackstone vor der Übernahme der börsennotierten Infrastrukturgesellschaft Atlantia. Nachdem der Edizione-Verwaltungsrat grünes Licht für die Transaktion gegeben hat, plant Edizione die Übernahme von 60 Prozent des Kapitals. Die restlichen 40 Prozent sollen bei Blackstone liegen. In einem zweiten Schritt sollen die traditionellen Atlantia-Anteilseigner CrT (Sparkassenstiftung von Turin) und der Staatsfonds GIC aus Singapur wohl eine Beteiligung von 10 Prozent erhalten. (Börsen-Zeitung)

VTB - Die VTB Bank Europe muss sich selbst auflösen. Die russische Muttergesellschaft hat keinen Einfluss mehr. Die Finanzaufsicht gibt bei den Einlagen Entwarnung. Für Kunden kann es jedoch im Einzelfall Probleme geben. (FAZ)

EKOSEM - Bondgläubiger machen Front gegen den Ekosem-Plan. Der angeschlagene Agrarkonzern Ekosem braucht die Hilfe der Anleihegläubiger. Der Beratungsgesellschaft Square One und der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger gehen die Forderungen aber zu weit. Ekosem-Agrar ist die deutsche Holding der Ekoniva-Gruppe, die ihre Geschäfte in Russland macht und nach eigenen Angaben größter Milchproduzent des Landes ist. Das hoch verschuldete Ekosem ist durch den Angriff auf die Ukraine, die Sanktionen des Westens und die russischen Gegenmaßnahmen in große Bedrängnis geraten. (Börsen-Zeitung)

CONRAD - Die Elektrohandelskette Conrad will den Großteil ihrer derzeit 11 Filialen schließen. Privatkunden sollen künftig online einkaufen, neue Zweigstellen ausschließlich für Geschäftskunden eröffnet werden. Grund sei die zunehmende Verlagerung des Einzelhandels ins Internet. Gleichzeitig sucht das Unternehmen derzeit Standorte für neue Geschäftskunden-Filialen. (FAZ)

