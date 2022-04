DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BUNDESHAUSHALT - Die Grünen haben angesichts wachsender Ausgaben des Bundes wegen des Ukraine-Kriegs die Absage der Ampel-Koalition an Steuererhöhungen und das Festhalten an der Schuldenbremse infrage gestellt. "Wenn sich die Zeiten ändern, sollte dies die Politik auch. Das sollte auch für die Steuer- und Finanzpolitik gelten - auch hier gehören alte Glaubenssätze auf den Prüfstand", sagte Grünen-Fraktionsvize Lisa Paus. "Wir sollten uns daher aktuell alle Optionen offenhalten und nicht bestimmte Dinge schon von vornherein ausschließen", sagte Paus. Keiner könne zudem "aktuell mit Sicherheit sagen, dass wir die Schuldenbremse in den nächsten Jahren wieder einhalten können", so die Finanzpolitikerin. (Rheinische Post)

SOLIDARITÄTSZUSCHLAG - Der Bund der Steuerzahler hat eine Neuauflage des Solidaritätszuschlags zur Finanzierung der Folgen des Ukraine-Kriegs strikt abgelehnt. "Die Idee, den alten Solidaritätszuschlag zu reaktivieren oder sogar einen neuen Soli einzuführen, beachtet nicht, dass die Steuereinnahmen weiter stabil gestiegen sind. Damit verbunden ist auch eine hohe steuerliche Belastung für Bürger und Betriebe", sagte Steuerzahlerpräsident Reiner Holznagel. Die Bürger seien derzeit wegen der hohen Inflation und durch höhere Steuern auf Energie ohnehin schon stark belastet. Darauf reagiere die Politik zu Recht mit Kompensationen. "Jetzt eine zusätzliche Belastung durch den Soli 2.0 einzufordern, würde alles konterkarieren - und die Bürger wie Betriebe bleiben extrem hoch belastet", sagte Holznagel. (Rheinische Post)

LOHN-PREIS-SPIRALE - Der Wirtschaftsweise Achim Truger sieht derzeit kein großes Risiko einer Lohn-Preis-Spirale: "In den bisherigen Tarifabschlüssen ist noch kein übermäßiges Lohnwachstum zu sehen", sagte Truger. Stattdessen kompensieren ihm zufolge die Entlastungspakete teilweise die inflationsbedingten Einkommensverluste privater Haushalte. "Dadurch wird etwas Druck aus den Lohnverhandlungen genommen", erklärte Truger vor der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank an diesem Donnerstag. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

ENERGIEPREISREGULIERUNG - Im Angesicht steigender Energiepreise sprechen sich die Wirtschaftsforschungsinstitute gegen eine staatliche Preisregulierung aus. Preiseingriffe seien gerade in Phasen steigender Preise kontraproduktiv, schreiben die Wissenschaftler in ihrem Frühjahrsgutachten. Die von der Ampel-Regierung beschlossene temporäre Steuersenkung auf Kraftstoffe solle deshalb nur so kurz wie möglich Bestand haben. "Aus wirtschaftspolitischer Sicht spricht vieles dafür, die Preissignale wirken zu lassen", konstatieren die Forscher in ihrem Frühjahrsgutachten. (Börsen-Zeitung)

IWF/GRÜNE TRANSITION - Der Wandel hin zu einer grünen Wirtschaft ist möglich ohne massiven Jobverlust und sogar mit Vorteilen für Arbeitnehmer und Gesamtwirtschaft. Zu diesem Ergebnis kommt der Internationale Währungsfonds (IWF) in seinem Weltwirtschaftsausblick. Notwendig sind dafür arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die den Übergang erleichtern. Dazu gehören Ausbildungsmöglichkeiten ebenso wie Steuergutschriften, eine grüne Infrastruktur und eine CO2-Steuer. (Börsen-Zeitung)

LEHRSTELLEN - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) beklagt zu wenig Angebote am Lehrstellenmarkt: "Trotz der leichten Erholung sind fast 68.000 junge Menschen ohne Ausbildung geblieben, obwohl sie als Bewerber bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet waren", sagte die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack. Sie fordert angesichts der neuen Ausbildungszahlen für 2021 die Bundesregierung auf, "schnell die Ausbildungsgarantie auf den Weg bringen". Dazu gehöre auch eine Beteiligung der Wirtschaft an den Ausbildungskosten. (Handelsblatt)

HYBRID-KAUFPRÄMIE - Das Bundeswirtschaftsministerium will die staatlichen Kaufprämien für sogenannte Plug-in-Hybride schneller beenden als im Koalitionsvertrag vorgesehen. Die Zuschüsse für Fahrzeuge mit einer Kombination aus Elektro- und Verbrennungsmotor sollen schon zum Jahresende enden, wie aus einem Schreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Kellner hervorgeht. Laut Koalitionsvertrag sollte die Förderung von 2023 an von der elektrischen Mindestreichweite abhängig gemachten werden. Der Entwurf für die Reform der Umweltbonus-Richtlinie sieht darüber hinaus vor, dass für reine Elektroautos der Bundeszuschuss schrittweise sinken soll. Für 2023 sind noch 4.000 Euro vorgesehen, für 2024 und 2025 3.000 Euro. (FAZ)

