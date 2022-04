Multiple Sklerose, Alzheimer oder auch Schlaganfälle haben etwas mit Rückenmarksverletzungen gemeinsam: Sie schädigen das Nervensystem. Das macht ihre Behandlung unglaublich schwierig. Doch ein therapeutischer Durchbruch scheint endlich möglich. In den 1990er Jahren entdeckte Dr. Jerry Silver die Ursache dafür, warum schwächende Schädigungen des zentralen Nervensystems nicht repariert werden können. Was damals eine revolutionäre Entdeckung war, ist heute anerkannte Wissenschaft. Das NervGen-Team, das die aus Dr. Silvers Labor stammende Technologie exklusiv lizenziert hat, befindet sich nun in einer spannenden Phase der Entwicklung eines potenziell paradigmenverändernden Meilensteins, der auf seiner 30-jährigen wichtigen Arbeit beruht. Der Durchbruch könnte bereits im nächsten Jahr erfolgen. Wir sprechen mit dem Vorstandsvorsitzenden von NervGen, Bill Radvak, über den Ansatz von NervGen und die Pläne für eine Notierung an der Nasdaq.

